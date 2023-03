Joel Waterman revient, mais le doute plane pour Samuel Piette

Le CF Montréal semble à court de solutions pour se relancer en ce début de saison qui détonne avec les succès de l’équipe la saison dernière. Deux défaites, aucun but marqué lors de ces deux revers et des ressources limitées pour dynamiser la production offensive du groupe. Une situation délicate à l’approche de la prochaine rencontre, samedi, contre Nashville.

À l’arrière, Hernan Losada a confirmé que Joel Waterman sera disponible samedi au GEODIS Park. Un ajout précieux qui offrira un peu plus de liberté à l’entraîneur-chef pour faire face à la 3e équipe au classement dans l’Est.

Il est un joueur titulaire très important pour notre équipe, explique Losada. Il donne beaucoup avec et sans le ballon, il peut donner plusieurs consignes à la défense (...) Je pense qu’il aurait pu jouer le match à Austin, mais nous ne voulions pas prendre de risque parce que c’est le début de la saison. On lui a donné un week-end de plus pour s’assurer qu’il soit à 100 %.

Samuel Piette manquait à l’appel pour une deuxième journée de suite, après avoir quitté le terrain à la 72e minute dans un jeu blanc de 1-0 samedi dernier contre Austin FC.

Losada a précisé que le Québécois est blessé aux adducteurs, et qu’il demeure un cas incertain contre Nashville, ce qui représenterait un dur coup pour la formation montréalaise qui manque cruellement de vétérans pour encadrer les nouveaux visages qui en sont, pour certains, à leurs premiers moments dans la MLS.

Titulaire depuis le début de saison, Piette est devenu le joueur ayant disputé le plus grand nombre de minutes avec le CF Montréal en MLS samedi dernier au Texas.

Faire le plein de munitions

L’embauche de nouveaux joueurs semble faire son chemin dans le vestiaire montréalais. Mardi, le défenseur Rudy Camacho espérait de nouvelles acquisitions pour colmater les brèches évidentes depuis les départs de Kei Kamara, d'Alistair Johnston et d'Ismaël Koné. L’ajout de joueurs avec une feuille de route bien garnie en MLS pour rétablir un certain équilibre au sein de la formation montréalaise.

Questionné à ce sujet, Victor Wanyama arrive à la même conclusion.

Les jeunes joueurs ont besoin de temps, mais ils ont aussi besoin d’occasions. Ils ont prouvé qu’ils ont des qualités, et ce n’est qu’une question de temps. Ils seront bons, et j’ai pleinement confiance en eux.

Hernan Losada a formulé le même souhait après l’entraînement de mercredi. C’est d’ailleurs dans les cartons depuis un bon moment.

C’était l’intention de commencer la saison comme ça, et c’est l'un des buts cette saison de donner des minutes aux jeunes joueurs qui méritent de jouer , confirme-t-il.

C’est sûr et certain qu’on va faire des erreurs parce qu’ils sont des joueurs qui débutent pour la première fois, mais nous sommes très heureux d’avoir titularisé, pour la première fois dans l’histoire de l’équipe, quatre joueurs provenant de l’Académie. C’est un but de la saison, mais le but est aussi de prendre des points et de faire les séries.

Nathan Saliba a disputé 117 minutes de jeu à ses deux premières sorties cette saison. Photo : AP / Michael Thomas

Le milieu de terrain longueuillois Nathan Saliba est l’un de ces jeunes espoirs formés au club. Il a obtenu les deux premiers départs de la saison, et déjà il a noté une progression dans son jeu, en particulier en deuxième mi-temps contre Austin.

J’étais plus en contrôle du ballon, plus direct, plus créatif, et de poursuivre sur cette voie sera bénéfique pour les prochaines rencontres , pense-t-il.

S’il doit encore trouver ses repères dans ses nouvelles assignations, il semble convaincu de voir son club décrocher une première victoire libératrice.

On est sur la bonne voie, il nous faut juste un peu plus de patience dans le dernier tiers, un peu plus de qualité dans la dernière passe. On travaille encore aux entraînements le dernier tiers, le tiers offensif, les joueurs qui doivent prendre les occasions à 100 %, et de les transformer en occasions concrètes.

Le club montréalais est la seule équipe de la MLS à présenter une fiche immaculée au chapitre des buts marqués et des points amassés.

Les hommes de Losada tenteront de trouver le fond du filet contre Nashville, qui n’a toujours pas permis le moindre but cette saison. Et les statistiques ne favorisent pas le CF Montréal puisqu’il est toujours en quête d’une première victoire en six rencontres face à Nashville.

On savait que le début de saison pour les équipes canadiennes, c’est toujours difficile, parce qu’on joue à l’extérieur, parce qu’il y a beaucoup de déplacements. Nashville, c’est une équipe très solide, ils n’ont pas pris un but lors des deux derniers matchs, avec un style de jeu très clair, et ce sera un match très difficile à Nashville.