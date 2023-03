Un Cameron Levins ravi, soulagé et transformé

Cameron Levins ne cesse d’améliorer le record canadien du marathon. En fait, avec sa dernière marque établie à l’épreuve de Tokyo samed, soit 2 min 5 s 36/100, bon pour la 5e place , il détient quatre des six meilleurs chronos canadiens de tous les temps. en plus du record nord-américain.

Le Britanno-Colombien est un athlète transformé, et ce, grâce à sa triste 72e place des derniers Jeux olympiques.

Joint à Séoul en vacances, un peu plus de 48 heures après le marathon de Tokyo, Cam Levins dit pouvoir à peine marcher. Des douleurs qui se feront sentir encore deux semaines, avoue le marathonien. On peut comprendre.

L’athlète de 33 ans n’a jamais été si rapide sur 42,2 km et menait la course avec à peine 2 km à faire.

« J’étais dans le coup. Beaucoup plus que l’an dernier aux Championnats du monde [où j’ai terminé 4e]. C’est une grande amélioration. Et c’est de cette façon que je considère tous mes marathons maintenant. Essayer de me rapprocher de la victoire, en espérant remporter une épreuve majeure éventuellement. » — Une citation de Cameron Levins, marathonien canadien

Son temps au Japon lui permet aussi de passer sous le standard olympique et d’obtenir déjà son billet pour les Jeux olympiques de Paris, en 2024. Un scénario à l’opposé des derniers Jeux pour lesquels il s’était qualifié à peine deux mois avant.

Je suis certainement soulagé à ce chapitre, lance-t-il. Je peux maintenant me concentrer uniquement sur ma préparation olympique sans me préoccuper de me qualifier.

Un coup de pied au derrière

La carrière de marathonien de Levins a pris un virage à 180 degrés après l’épreuve olympique de Tokyo en 2021, une expérience pénible. Il avait terminé au 72e rang avec un temps très modeste de 2:28:43. Malgré tous ses efforts, il a réalisé que ce n’était pas encore assez.

Eliud Kipchoge mène un groupe de coureurs qui inclut le Canadien Cam Levins. Photo : Radio-Canada

D’échouer de façon si spectaculaire m’a fait réaliser que je devais apporter des changements majeurs. Même si j'avais fait de bonnes choses et que j’avais mis beaucoup d’efforts à l'entraînement, ce n’était pas encore assez. C’était assurément un coup de pied au derrière.

Cameron Levins a changé plusieurs choses, mais l’élément qui s'est démarqué par-dessus tout est la musculation. S’il faisait des exercices pour demeurer équilibré tant du côté gauche que du côté droit et pour courir de façon uniforme, il s'est rendu compte que c’était loin d’être suffisant. Il a aussi vu à quel point il était faible en tant qu’athlète.

Cam Levins Photo : Athletics Canada

« Ça a été révélateur. Même avec tous les autres changements, en aucun cas, je ne pourrais courir comme je cours maintenant sans la musculation. » — Une citation de Cameron Levins, marathonien canadien

Je me sens comme un athlète complètement différent, ajoute-t-il. Surtout pour les 10-12 derniers kilomètres où je m’en remets principalement au fait que mes muscles n’ont pas été complètement martelés par les 30 km précédents.

Jusqu’à 290 km par semaine

L’athlète canadien, déjà connu pour avoir un gros volume d’entraînement à la course, en a rajouté une couche depuis l’été 2021. Il court en moyenne entre 270 et 290 km par semaine. Il a aussi recommencé à courir trois fois par jour : le matin, l’après-midi et le soir. Levins suit ce régime trois ou quatre jours par semaine. Le reste du temps, il s’entraîne deux fois par jour. Durant une grosse journée, il peut courir jusqu’à environ 55 km.

Cameron Levins (à droite) Photo : pool/afp via getty images / PATRICK SMITH

[Ces courses trois fois par jour] me permettent d’en faire une sur mon tapis roulant, muni d’un simulateur d’altitude. Je suis donc en mesure d’avoir ce type d’entraînement tout en étant au niveau de la mer chez moi, à Portland (Oregon). Le meilleur des deux mondes , avoue-t-il.

Levins a aussi ajouté du travail en mobilité et des étirements à son régime d’entraînement. Il dit aussi pouvoir éviter les blessures en grande partie grâce à la musculation.

Nous avons étudié tous les aspects de mon entraînement pour être le meilleur athlète possible. Nous n'avons négligé aucun effort. Et c’est payant. Je me sens plus en santé que jamais en carrière.

Du carburant pour la machine

Cameron Levins au marathon de Tokyo 2023 Photo : Courtoisie / Instagram Cam Levins

Cameron Levins l’avoue d’emblée, il avait une certaine obsession à se retrouver à un certain poids avant ses marathons. Une situation qu’il a réglée, même avant le marathon olympique, en essayant d’avoir assez de carburant pour fonctionner.

Sauf que le nouveau régime d’entraînement ajoute du piquant.

Je me concentre vraiment maintenant à essayer de suivre le rythme des calories avec l’intensité de mon entraînement , explique-t-il.

« C’est un défi en soi surtout quand je cours trois fois par jour. J’essaie encore de manger, même à 22 h après ma dernière course. Ce que le pèse-personne dit n’a plus d’importance. » — Une citation de Cameron Levins, marathonien canadien

Prochain objectif, les mondiaux

Cameron Levins se dit très excité par son nouveau record canadien, mais ces temps sont nécessaires pour atteindre ses buts.

Cameron Levins termine au pied du podium au marathon des Championnats mondiaux d'athlétisme 2022. Photo : Getty Images / Steph Chambers

J’espère gagner une médaille dans un grand rendez-vous et éventuellement aussi gagner un marathon majeur. Si je continue de courir comme je l’ai fait à Tokyo et que je continue de m’améliorer, ce sont des objectifs raisonnables. Si j’étais [aux avant-postes] avec un kilomètre à faire [à Tokyo], ça va m’arriver un jour ou l'autre.

Pour une deuxième année de suite, il y aura des Championnats du monde cet été, cette fois à Budapest en août prochain. Levins espère faire mieux que sa 4e place de l’an dernier à Eugene, en Oregon.

Il s’agira de son prochain marathon. D’ici là, son calendrier n’est pas tout à fait établi. Mais, pour l’instant, Cameron Levins se contente de marcher sans douleur.