La WTA obtient de l’aide pour accroître la valeur du tennis féminin

La WTA a annoncé mardi que le fonds CVC, déjà présent dans le soccer, le rugby, la formule 1 et le cricket, investira dans le circuit de tennis féminin.

Selon le New York Times, le fonds investira 150 millions de dollars américains (207 M$ CA)pour une participation de 20 % dans une nouvelle filiale commerciale appelée WTA Ventures.

Ce partenariat avec CVC va apporter l'expérience, le réseau et le capital nécessaires pour faire passer notre sport au niveau supérieur, en ouvrant la voie à de nouvelles normes pour un sport plus équitable et mieux valorisé , a expliqué le PDG de la WTA, Steve Simon.

L'accord qui s'ouvrira cette année a pour but d'accroître la notoriété, la valeur du tennis féminin et le montant des bourses (sommes distribuées aux joueuses pendant les tournois) au bénéfice des joueuses, des tournois et des amateurs , a détaillé de son côté CVC, qui n'a pas précisé le montant de son investissement.

Basé au Luxembourg, CVC Capital Partners est l'un des fonds d'investissement les plus actifs ces dernières années dans le sport.

Il est devenu l'actionnaire minoritaire de la nouvelle société commerciale de la Ligue 1 de soccer en France en injectant 2,2 milliards de dollars canadiens.

CVC avait investi dans la F1 en 2006 avec une part majoritaire de 64,3 % pour un montant estimé à environ un milliard de dollars américains. Le fonds avait cédé 27,4 % de ses parts en 2012 pour 2 milliards, puis le reste à la fin de 2016 au groupe Liberty Media pour une somme estimée par Formula Money à 3 milliards.

Mardi, le joueur de tennis canadien Denis Shapovalov s'était prononcé en faveur de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans une entrevue à The Players' Tribune.

Billie Jean King à Wimbledon en 1971 Photo : afp via getty images / AFP

La WTA, créée par Billie Jean King en 1973, organise plus de 70 tournois et événements par an.

Le circuit féminin a souffert financièrement de l'interruption des tournois en Chine et à Hong Kong, après les allégations d'agression sexuelle de la joueuse Peng Shuai à l'encontre d'un ancien haut fonctionnaire du gouvernement.

La WTA avait décidé en décembre 2021 de renoncer à organiser ses tournois dans ce pays malgré d'énormes enjeux financiers.