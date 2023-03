Mikaela Shiffrin s’efforce de rester modeste

Mikaela Shiffrin a du mal à rester zen alors que toute l'attention et les projecteurs seront sur elle à Are en Suède cette fin de semaine. Elle pourrait égaler le record d'Ingemar Stenmark de 86 victoires en Coupe du monde, et même le battre.

Deux courses sont en effet au programme: un slalom géant vendredi et un slalom samedi. Shiffrin a déjà remporté 52 slaloms de Coupe du monde, sa discipline de prédilection.

La skieuse américaine dit qu'elle peut vivre avec la pression.

Je peux en prendre un peu sur mes épaules , a-t-elle dit à Kvitfjell en Norvège après avoir remporté son cinquième grand globe de cristal (classement général toutes disciplines confondues).

L'Américaine de 27 ans a dépassé sa compatriote Lindsey Vonn à ce chapitre et se rapproche du record de six de l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll.

C'était vraiment le gros, gros objectif que je m'étais fixé au début de la saison , a dit Shiffrin.

Le Suédois Ingemar Stenmark ne fera pas le déplacement à Are.

Elle est bien meilleure que je l'étais, vous ne pouvez pas comparer. Elle pourrait remporter 100 victoires , a-t-il dit à l'agence Associated Press.

La station d'Are en Suède pourrait insuffler à un supplément d'âme Shiffrin, car c'est à cet endroit qu'elle avait remporté sa première victoire en Coupe du monde en décembre 2012, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle avait remporté sa victoire à son 24e départ.

Son pourcentage de victoires est de 35% (85 victoires en 244 courses).

Si Shiffrin n'arrive pas à rejoindre l'homme "à la tuque" ce week-end en Norvège, elle sera le centre de toutes les attentions lors des Finales FIS de la saison de Coupe de monde en Principauté d'Andorre, du 15 au 19 mars.

L'Américaine compte participer à quatre épreuves.

Sa 85e victoire en Coupe du monde remonte au 28 janvier, dans le slalom de Spindleruv Mlyn, en République tchèque.

Mikaela Shiffrin a résumé élégamment son état d'esprit sur une de ses plateformes sociales: