Exceptionnel, Jordan Stolz doit encore faire ses preuves, selon Gaétan Boucher

Une compétition charnière pour l’athlète du Wisconsin, dont le nom fait déjà l’objet de comparaisons avec celui d’un de ses plus prestigieux compatriotes, aussi originaire de l’État du Midwest américain, Eric Heiden.

À l'instar de ce dernier, il a gagné des titres mondiaux chez les juniors et les seniors la même année, devenant ainsi le deuxième patineur de l'histoire à réussir un tel exploit.

Stolz est aussi devenu le plus jeune médaillé d’or de l’histoire des Championnats du monde de patinage de vitesse et le premier patineur masculin de l’histoire à remporter trois titres individuels la même année.

Au 500 m, l’Américain s’est creusé une avance de 36 centièmes sur Laurent Dubreuil, qui a décroché l’argent, une marge considérable sur une si courte distance. Seuls 11 centièmes de seconde séparaient le Québécois de la 5e position.

Au 1000 m, Soltz avait 67 centièmes d’avance sur la 2e place. Le 1500 m a été beaucoup plus chaudement disputé avec le champion au classement de la saison de la Coupe du monde, Kjeld Nuis.

Stolz est plaisant à voir patiner, en particulier son accélération, souligne Gaétan Boucher lorsqu'il évoque les courses du week-end. Les derniers 200 mètres de son 500 m, c’est ce qui m'a le plus impressionné. Je savais qu'il était fort dans le dernier tour du 1000 m ou du 1500 m, mais la façon dont il a dépassé le Japonais [Yuma Murakami] dans le dernier virage au 500 m [à 60 km/h], c’était quelque chose à voir. On voyait qu'il allait vraiment vite.

Laurent Dubreuil savait très bien que son titre au 500 m était menacé. À 30 ans, le père de deux enfants se doutait que ses chances de reconquérir un titre mondial pouvaient être sérieusement menacées par l’éclosion de Stolz devant la foule survoltée du Thialf, lieu mythique du patinage de vitesse.

Après la course, le Lévisien soupçonnait qu’il venait de participer à la naissance du prochain porte-étendard des épreuves de sprint en patinage de vitesse. Et il n'était pas le seul. La fascination a aussi gagné certains observateurs néerlandais, habitués aux succès en longue piste.

Dubreuil a lui-même reconnu vendredi que les dix prochaines années risquent d’être celles du jeune phénomène s’il affiche la même forme en compétition.

Il n’y a aucune gêne à finir deuxième derrière Tiger Woods dans un bon tournoi. C’est à ce niveau-là. On voit à quel point il est dominant.

Un commentaire auquel n’adhère pas Gaétan Boucher.

Je trouve qu’on y va fort un peu, a-t-il réagi. Il n’a pas encore gagné toutes les coupes du monde. En vieillissant, va-t-il perdre un petit peu de vitesse au 500 m en raison de son entraînement? Est-ce que ça va lui faire perdre de la vitesse dans le dernier tour de son 1500 m? Il pourrait dominer, mais dominer 10 ans, j'en serais surpris. Il va y avoir d'autres jeunes qui vont se développer, mais il pourrait dominer au cours des trois ou quatre prochaines années.

Eric Heiden a décroché cinq médailles d'or aux Jeux olympiques de Lake Placid, en 1980. Photo : The Associated Press

Le record d'Eric Heiden est sauf

Boucher, qui a raflé trois médailles aux Jeux olympiques de Sarajevo, en 1984, dont deux d’or, préfère jouer de prudence lorsqu’il se prête au jeu des pronostics. C’est qu’il a affronté un des grands de sa discipline, Eric Heiden, qui avait arraché les cinq épreuves masculines aux Jeux olympiques de Lake Placid, quatre ans plus tôt. Un record qui, malgré le talent de la nouvelle vedette américaine, demeurera inégalé, selon Boucher.

Il n’y aura pas d’autre Eric Heiden, selon moi. Il n’y en aura pas qui vont réussir à gagner les cinq distances aux Jeux , affirme le triple champion olympique, catégorique.

Jordan Stolz est peut-être celui qui en est le plus proche, mais encore là, s’il remportait le 500 m, le 1000 m et le 1500 m, on pourrait dire que d'autres ont réussi des exploits semblables. C'est phénoménal ce qu'il a fait en fin de semaine, mais j’ai un petit peu de retenue parce qu’il est très jeune, il n’a que 18 ans, et on ne sait pas ce qui peut arriver.

Aux derniers mondiaux juniors, à la mi-février, Stolz a décroché la première place aux épreuves de 500 m, de 1000 m et de 1500 m. L’Américain a aussi obtenu une 3e position au 5000 m, tout juste derrière des spécialistes des épreuves d’endurance. Des résultats qui rappellent ceux d’Heiden, mais qui doivent encore être validés au cours des prochaines années, selon Gaétan Boucher.

Cela dit, si Jordan Stolz parvient à multiplier les coups d’éclat à la hauteur de ceux des derniers Mondiaux, les temps s’annoncent difficiles pour ses adversaires sur le plan sportif. Ces derniers pourraient malgré tout profiter de la situation, selon Boucher, qui a pris beaucoup de plaisir à se frotter à l’excellence de la légende américaine.

C’était des moments qui étaient agréables, parce que c’est toujours le fun de côtoyer une légende, a-t-il expliqué. C’était vraiment impressionnant de voir Heiden toutes ces années-là. C’était quelque chose de le voir s'entraîner, et sur le plan mental, il était très fort et rien ne semblait l'affecter.

C’était intimidant un peu, mais disons qu’on l’a vu grandir et s’améliorer d’année en année. Plus ça allait, plus l’écart avec les autres patineurs augmentait. On essayait tous de le rattraper, mais c’était pratiquement impossible.

Jordan Stolz pourrait poser le prochain jalon de sa formidable carrière aux Championnats du monde de 2024, prévus en février à Calgary. L’ovale albertain donnera alors libre cours aux patineurs. Ils auront la lourde tâche de freiner l’ascension du jeune patineur, qui aura alors 19 ans et dont le nom figure déjà dans les livres d’histoire.