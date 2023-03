Entre la 2e et la 27e équipe au classement général, il y a plus que 25 positions qui les séparent, surtout à cette période de l’année où printemps peut facilement rimer avec renoncement.

Il y a, généralement, un fossé entre le désir de vaincre de l’une et de l’autre. Ça n’a pas été le cas mardi soir, au Centre Bell, même si le Canadien s’est finalement incliné 4-3 en tirs de barrage face aux Hurricanes.

L’on a passé la soirée à se chercher noise comme si l’enjeu était grand, comme si le Canadien pouvait encore vivre d’espoir ou comme si, plus simplement, l’on ne s’appréciait pas particulièrement.

On joue au hockey, il n’y a pas d’amis sur la glace , a résumé Alex Belzile, de tous les combats mardi.

Ça a commencé avec quelques mises en échec percutantes dont celle, un peu sournoise, de Stefan Noesen sur Christian Dvorak. Puis Josh Anderson s’est offert Shayne Gostisbehere avant qu’Andrei Svechnikov ne lui rende la pareille.

Et Belzile, on vous le disait, qui s’est chicané avec l’imposant Brent Burns devant le filet — les deux ont été chassés pour conduite antisportive — qui a inscrit un but et une passe, qui a tellement énervé Noesen que celui-ci a fini par lui voler son bâton en troisième période avant de tenter, vainement, d’en faire éclater la lame en mille morceaux.

Avec encore 18 matchs à disputer, il faut bien trouver des façons de se motiver soi-même quand les stimuli extérieurs ont disparu. Il n’y a rien de plus puissant que la motivation intrinsèque, tous les guides spirituels vous le diront, et celle de Belzile demeure intacte. Évidemment, le hockeyeur de Saint-Éloi n’est pas dans une position pour s’asseoir sur [ses] lauriers . Alors il entraîne ses coéquipiers dans la bagarre.

En compagnie de Chris Tierney et Michael Pezzetta, le Québécois a donné des maux de tête à l’adversaire.

D’aucun ne doute que Belzile est destiné à retourner à Laval l’an prochain, advenant que le CH lui offre un nouveau contrat, pour mener par l’exemple dans la Ligue américaine. En attendant, comme l’a lancé Josh Anderson, en voilà un qui profite de l’occasion pour se faire un nom .

Avec deux points mardi soir, il en totalise maintenant 9 en 18 rencontres, mais ce sont surtout les statistiques avancées qui lui font une belle jambe.

À cinq contre cinq, son équipe a inscrit 12 buts lorsqu’il est sur la glace et en a encaissé 10. C’est déjà une prestation honorable pour un joueur de quatrième trio, ce l’est d’autant plus pour un vieux routier de 31 ans qui en est à ses premiers vrais moments dans la LNH.

Ils ont fait la job, ils avaient beaucoup d’énergie, d’intensité, ils ont marqué deux gros buts. Ils nous donnent du très bon hockey. J’ai confiance en eux. Ils avaient une confrontation difficile ce soir et ils ont dominé , a fait valoir Martin St-Louis à propos de son quatrième trio.

Même pendant le voyage en Californie, j’ai marqué au dernier match, mais je trouvais que j’avais un excellent voyage. Je continuer de créer offensivement en jouant de façon responsable. La confiance vient avec le temps, oui des fois avec des buts. Je m’améliore à chaque match , a estimé Belzile.

Son style de jeu simple le sert bien aux côtés de Michael Pezzetta, pas homme à se casser la tête lui non plus. St-Louis a d’ailleurs admis que les qualités du chevelu ailier ressortaient davantage en compagnie de Belzile, qui applique un style similaire au sien, plutôt qu’avec ses compagnons de trio du début de la campagne comme Mike Hoffman ou Evgenii Dadonov. La belle époque.

Leur complicité, si l’on ose ce terme, a été l’élément déclencheur contre la Caroline grâce, entre autres, à ce but rapide en première période, quand Belzile a sauté sur le retour de lancer de Pezzetta.

Je suis un gars extrêmement positif. J’aime ça mettre les gens en confiance autour de moi, a expliqué Belzile en parlant de Pezzetta. Des fois, il y a des styles qui se ressemblent. J’essaie de ne pas réinventer la roue, je joue comme je pense que le hockey doit être jouer et Pezz fait pareil. Il s’en va au nord, très simple son affaire. Je lis ce qu’il fait. Il y a des gars qui veulent rester dans leur propre chemin comme joueur, moi je peux m’adapter. Je joue avec ses qualités. Il est bon en échec avant, simple, lancer au filet. Avec mon expérience, je me suis rendu compte que de comprendre avec qui tu joues c’est aussi important que ton propre jeu.

Et part l’apport de deux joueurs dont l’avenir à moyen terme ne sera pas à Montréal, à moins d’une grande surprise, a permis à ceux qui comptent pour le futur de cette équipe de disputer un match serré et des minutes de qualité face à l’une des meilleures formations du circuit.

C’est un gain. C’est peu vous direz, mais c’est essentiellement ce qu’il reste à gagner d’ici la fin de la saison.

Jake Allen. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

En rafale

Ce fut une autre performance solide du gardien Jake Allen. Le Néo-Brunswickois a repoussé 36 rondelles pour signer un quatrième gain à ses huit derniers départs (4-3-1).

Allen a connu une saison assez difficile, mais a retrouvé de sa superbe depuis le 12 février. En plus de sa fiche gagnante pendant cette séquence, il affiche une moyenne de 2,49 et une efficacité de ,923.