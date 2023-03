Marie-Philip Poulin ne chôme pas

Il y a maintenant trois ans que les joueuses les plus connues, celles qui composent les équipes américaines et canadiennes qui participent aux grands rendez-vous internationaux comme les Jeux olympiques, se sont regroupées au sein de cette association, la PWHPA, avec l'intention de mettre sur pied une ligue de hockey féminin solide, qui offrirait un vrai travail aux meilleures joueuses au monde.

Il y a de cela encore quelques jours, Jayna Hefford, l’une des têtes dirigeantes de l’association, évoquait l’automne prochain comme scénario pour le début des activités de ce circuit potentiel.

L'ancienne commissaire de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), Jayna Hefford est la consultante des opérations de la PWHPA. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

C'est sûr que ça avance. Il y a encore du travail à faire, mais c'est un pas dans la bonne direction. De pouvoir changer l'aspect que l'on voit seulement à chaque quatre ans, où les gens sont vraiment attirés par les Olympiques, ils vont nous regarder, ils vont venir nous voir. Mais entre-temps, il y a trois ans où on s'entraîne et on joue autant.

« Qu'ils puissent venir nous voir chaque année, chaque fin de semaine, c'est quelque chose qu'on veut pousser. C'est pour ça qu'on veut pouvoir avoir une ligue en place. » — Une citation de Jayna Hefford

Vraiment, ç'a été le 'fun' de pouvoir voyager un peu partout, au Canada, aux États-Unis, de voir différentes communautés. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'aller dans de petites places où ils n’ont pas à se déplacer pour voir du hockey féminin, de petites familles, de petites filles, de petits garçons qui viennent nous encourager, et de pouvoir les inspirer. De les inspirer à rêver grand, non seulement pour faire partie de l'équipe canadienne ou américaine, mais peut-être un jour faire partie de l'équipe de Montréal, ou de Toronto, ou peu importe aux États-Unis. C'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup.

Reste que depuis que la PWHPA a vu le jour, une autre ligue est née et prend de l’envergure au fur et à mesure où le temps passe. Ce circuit qui portait le nom de NWHL, et qui est devenu la PHF, annonçait il y a quelques mois une mise sous contrat au montant record.

Daryl Watts, jeune phénomène universitaire, s’entendait pour un salaire annuel de 150 000 dollars avec le Six Toronto. Une nouvelle donne économique qui n’a pas semblé ébranler celle qui est pourtant perçue comme la meilleure joueuse au monde.

On veut être payées, on veut faire ça comme travail. De leur côté, elles ont la chance d'être payées. De notre côté, on veut continuer de mettre en place quelque chose de professionnel, avec les ressources qui sont nécessaires. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on sait que ça va arriver. Ça ouvre la porte de voir qu'il y a des montants comme ça qui sont donnés à des filles qui jouent au hockey, alors pour nous aussi, ça va être la même chose.

Brianne Jenner et Marie-Philip Poulin Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

La maison

Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu l’équipe canadienne féminine au Québec avant les deux matchs programmés dans la Belle Province dans le cadre de la Série de la rivalité, le mois dernier. Deux matchs que les Canadiennes ont gagnés avec panache.

Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas joué au Québec, on a eu un match à Trois-Rivières et un match à Laval. L'aréna était plein. C'était vraiment remarquable. Pour moi, c'était vraiment marquant de voir tous les gens qui se sont déplacés pour encourager l'équipe canadienne. C'était quelque chose de très spécial, et on a remporté la partie aussi. De recevoir l'énergie de la foule, c'est quelque chose qui est très important. On a parlé beaucoup de hockey féminin, on veut le construire, on veut que les gens prennent le temps de venir le voir. Pour nous, c'est gros.

Et les retrouvailles avec les Américaines ne tarderont pas puisque le prochain Championnat mondial sera disputé en Ontario en avril prochain. Deux équipes qui se sont souvent vues au cours des derniers mois, le dernier Championnat mondial remontant à moins d’un an.

C'est ça qu'on veut, on veut jouer. On veut jouer contre les meilleures. D'avoir tous ces matchs-là, ça nous donne un peu plus d'expérience en tant que groupe.

Et si en plus on peut le faire chez soi.

De pouvoir jouer ici au Canada, c'est toujours excitant. Quand tu vois le blanc et rouge dans les estrades, les gens qui nous encouragent, ça nous donne de l'énergie. Très content de pouvoir être ici à la maison.

Le Championnat mondial de hockey féminin débute le 5 avril prochain à Brampton en Ontario.

