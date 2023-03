Avec Hoffman, mais sans Barron et Guhle face aux Hurricanes

Ainsi, les défenseurs Justin Barron et Kaiden Guhle, absents de la séance d’entraînement matinale, ne seront pas en mesure d'affronter les Hurricanes (41-12-8, 90 pt), meneurs de la Division métropolitaine.

Les duos qui patrouilleront vraisemblablement la ligne bleue du Tricolore seront composés de Mike Matheson et David Savard, de Joel Edmundson et Chris Wideman, ainsi que de Jordan Harris et Johnathan Kovacevic.

En attaque, le match sera l’occasion d’un retour pour Mike Hoffman, lui qui a raté la rencontre de dimanche face aux Golden Knights, à Vegas. Pour lui faire une place, Frédéric Allard avait déjà été cédé au Rocket de Laval, lundi. Hoffman complétera un trio aux côtés de Jonathan Drouin et Josh Anderson.

C’est Jake Allen qui tentera de faire barrage contre la puissante attaque de la Caroline, menée en ce moment par les prouesses de Jesperi Kotkaniemi.

Celui-ci vient de connaître un premier match de cinq points dans la LNH avec une récolte d’un but et quatre passes contre le Lightning de Tampa Bay.

Montréal (26-33-4, 56 pts) vient de subir trois revers d’affilée et campe au dernier échelon de la Division atlantique.

Les trios à l’entraînement :

RHP-Suzuki-Ylönen

Hoffman-Drouin-Anderson

Pitlick-Dvorak-Gurianov

Pezzetta-Tierney-Belzile