Les obstacles encore nombreux pour les femmes dans le sport

En novembre 2022, le Conseil du statut de la femme du Québec a publié une étude intitulée femmes et sport, constats et enjeux . Dans ses conclusions, on peut constater que les obstacles sont encore nombreux et qu’il existe encore un réel parcours de la combattante pour que les femmes aient une véritable place dans le milieu sportif.

Dans de trop nombreux cas, l’exclusion, voire l’intimidation, nuit à la participation sportive des filles et des épisodes de négligence ou de violence obscurcissent le parcours des athlètes, y lit-on. Des iniquités dans l’attribution des ressources matérielles et financières s’observent entre différents sports masculins et féminins. La couverture médiatique du sport féminin représente, encore aujourd’hui, une mince fraction de son pendant masculin, une situation qui contribue aux inégalités de revenu entre sportives et sportifs. Une minorité de femmes accèdent à des postes de leadership dans le milieu sportif et elles doivent surmonter des biais sexistes pour y être reconnues et acceptées.

Page couverture du rapport du conseil du statut de la femme Photo : Conseil du statut de la femme

Des constats que partage Guylaine Demers, professeure titulaire au Département d’éducation physique de l’Université Laval. Elle dirige également le Laboratoire pour la progression des femmes dans les sports au Québec.

Si la voix des femmes n’est pas autour des tables où se prennent les décisions, c’est certain que les décisions vont se prendre sans entendre leurs perspectives , avoue d’entrée de jeu, Guylaine Demers.

La professeure ne parle pas ici de mauvaises intentions de la part des hommes, mais plutôt de réflexes qui perdurent. Elle donne cet exemple vécu au sein même de son département.

Je travaille avec des collègues à qui je donne un mandat de créer un comité en lien avec le sport. Là, ils viennent me voir et ils sont tous heureux de présenter leur équipe. Ils me nomment cinq noms, c’est cinq hommes. Et je leur dit : "Vous n'avez pas de femmes?" Ils me répondent, que franchement, ils n’y avaient pas pensé.

Pour Guylaine Demers, il faut absolument que la voix des femmes soit entendue, sinon les choses ne changeront pas. Comme elle dit, il y a 20 ans, il y avait 19 % de femmes entraîneuses au Québec. En 2023, le pourcentage est toujours le même!

« On est pogné dans la bouette, ça ne bouge pas » — Une citation de Guylaine Demers, professeure titulaire au Département d’éducation physique de l’Université Laval

Selon la professeure, qui travaille depuis plus de trois décennies sur le sujet, il faut également changer la perception des gens qui pensent que le problème est réglé.

Les fédérations canadienne et française de soccer sont dans la tourmente. Photo : afp via getty images / PATRICK T. FALLON

Si on regarde au niveau de la participation des athlètes canadiennes, on peut constater qu’elles ont énormément de succès sur la scène internationale. Quand on regarde les derniers olympiques, les femmes ramènent plus de médailles que les hommes. Quand le public voit cela, il se dit que ça va bien pour le sport féminin. Jusqu’à ce qu’il soit informé de situation comme on l'a vu dans le soccer féminin où les femmes se questionnaient sur les six millions de dollars d’écart entre l’aide apportée aux hommes et celle apportée aux femmes.

« Dans le sport, on est toujours en retard. » — Une citation de Guylaine Demers, professeure titulaire au Département d’éducation physique de l’Université Laval

Ce retard, Guylaine Demers le constate dans ses travaux. Elle donne même l’exemple du Conseil du statut de la femme qui s’intéresse à la question depuis peu de temps. Pour elle, le sport n’est jamais sur l’écran radar des féministes .

Elle n’hésite pas à ajouter que le sport est peut-être le dernier endroit de l’hégémonie masculine où l’on va former les hommes de demain . Et le fait que les femmes commencent à envahir l’espace sportif amènerait, selon elle, cette poche de résistance.

Fabienne Perrin-Blizzard est la première femme à occuper un poste d'entraîneur avec une équipe professionnelle à Ottawa. Photo : BlackJacks d'Ottawa

Guylaine Demers, explique que les iniquités sont encore plus flagrantes en région avec l’absence d'entraîneuses et l'utilisation des infrastructures sportives qui est le privilège des jeunes garçons au détriment des jeunes filles.

Elle reconnaît volontiers que la seule équité qui existe est celle de la participation dans les activités sportives, sinon, dans les postes décisionnels, on plafonne à 30 %!

C’est la culture des organisations qui doit changer ultimement et ce n’est pas parce qu’une femme accède à un poste de pouvoir dans une organisation sportive qu’elle doit à elle seule changer le système. On doit travailler avec les hommes si on veut changer les mentalités. Il faut que les hommes embarquent, car ce sont eux qui ont le gros bout du bâton , affirme, non sans une certaine conviction, la spécialiste.

La joueuse de l'équipe nationale du Canada, Marie-Philip Poulin, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

De son côté, la triple médaillée d'or olympique Marie-Philip Poulin reconnaît que toutes les occasions sont bonnes pour parler des femmes.

Bien sûr que c'est une journée importante. Cela nous donne une visibilité et c'est bien que l'on parle de nous, de toutes les femmes, pas seulement dans le sport, mais dans tous les domaines. C'est aussi cela qui amène le respect. Mais c'est une bataille de tous les jours , a déclaré la capitaine de l'équipe féminine canadienne de hockey.

On a besoin des hommes si on veut changer le système. Le fait que l’on a peu de femmes dans le système sportif, ce n’est pas un problème de femmes, c’est le problème du système , poursuit Mme Demers.

Guylaine Demers a conclu son entretien avec Radio-Canada Sports en martelant son message avec une pointe d'humour.