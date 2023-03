Canadian Tire accroît son financement du sport féminin

Le détaillant a précisé que sa nouvelle initiative de plusieurs millions de dollars soutiendrait l'expansion des ligues et des programmes de sports professionnels féminins au pays.

Canadian Tire affirme avoir ajouté cinq nouveaux partenariats sportifs à sa liste et renforcera son soutien existant aux organisations qui favorisent l'inclusion et la diversité dans le sport.

Dans le cadre du nouveau programme, Canadian Tire annonce qu'il deviendra un partenaire fondateur de la première ligue de soccer professionnel féminin au Canada, mené par l’ex-joueuse de l’équipe nationale Diana Matheson, dont le lancement est prévu en 2025.

La société mère des chaînes de magasins Canadian Tire, Sports Experts et Pro Hockey Life affirme avoir également créé un fonds médiatique désigné afin d'accroître la visibilité du sport féminin dans les principales plateformes de diffusion, de médias numériques et de réseaux sociaux.

Susan O'Brien, cheffe de marque et de la clientèle chez Canadian Tire, soutient que le programme contribuera à ouvrir la voie à des occasions plus équitables dans le sport professionnel féminin et à inspirer une nouvelle génération d'athlètes féminines.

La Société Canadian Tire est fière de son engagement de longue date envers l'équité des genres et l'inclusion dans le sport, du terrain de jeu au podium et, maintenant, sur la scène professionnelle grâce au lancement de son initiative pour le sport féminin , a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L'automne dernier, Canadian Tire a mis fin à son partenariat avec l'organisation sportive Hockey Canada en réponse à sa gestion d'un scandale d'agressions sexuelles présumées.

Canadian Tire avait expliqué à l'époque qu'elle redirigerait son soutien vers des organisations qui correspondent mieux aux valeurs de l'entreprise.

Depuis l’entreprise est devenue partenaire d’une campagne nationale de financement de l'équipe nationale féminine de parahockey, en décembre dernier. Elle est aussi impliquée auprès de l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA), qui tente de fonder une ligue professionnelle féminine de hockey depuis la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), en mai 2019.