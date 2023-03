Mario Cecchini nommé commissaire de la LHJMQ

En raison des dossiers pilotés par M. Cecchini qui demeurent toujours en cours avec les Alouettes de Montréal, le commissaire par intérim, Martin Lavallée, continuera à assumer ses fonctions jusqu’à la date d’entrée en fonction de M. Cecchini, le 8 mai 2023.

La LHJMQ, c’est plus de cinquante ans de développement de joueurs élites, dont certaines des plus grandes vedettes de l’histoire de la Ligue nationale de hockey , a commenté Cecchini par voie de communiqué. Mais avant tout, c’est une école de vie incroyable qui offre aux joueurs tous les outils pour se développer au niveau sportif, académique et social. Plusieurs excellents programmes d’encadrement ont été mis sur pied. Au cours des prochaines années, nous aurons la chance avec les ressources en place de voir comment nous pouvons les améliorer et mieux les communiquer.

L'actuel président par intérim des Alouettes de Montréal, poste qu'il occupe depuis la reprise de contrôle de l'équipe par la ligue le 14 février dernier, a d'abord fait carrière dans les médias, occupant notamment les postes de président de Corus Médias, puis de président-directeur général de RNC Médias, avant d'être le président des Alouettes de 2020 à 2022.

Il remplace Gilles Courteau, qui était commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1986, et qui a annoncé sa démission immédiate dimanche, après 37 ans en poste, quelques jours après avoir témoigné en commission parlementaire à propos des initiations violentes au hockey junior.

L'adjoint de Courteau au poste de commissaire, Martin Lavallée, assurera l’intérim le temps que Cecchini entre en poste.

Les propriétaires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se sont réunis dans les dernières heures afin de discuter de la suite des choses, notamment en ce qui concerne les actions à prendre en matière de sécurité des joueurs , peut-on lire dans un communiqué publié par la ligue, dimanche.

Gilles Courteau avait annoncé en décembre dernier qu'il prendrait sa retraite en mai 2024. Selon ce qu'a appris Radio-Canada, une liste de candidats potentiels avait déjà été établie. Gilles Courteau aurait exprimé son souhait de quitter son poste à la LHJMQ depuis deux ans déjà, selon plusieurs sources, mais on lui aurait demandé de rester jusqu'en 2024.

Une nomination précipitée

Cecchini aura le mandat de redorer le blason de la LHJMQ, dans la tourmente depuis la convocation de Gilles Courteau par le gouvernement Legault à la mi-février, afin de s'exprimer au sujet du scandale des initiations violentes et dégradantes qui secoue le hockey junior canadien.

L'ancien commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avait alors affirmé que les cas d'abus sexuels mentionnés dans le recours collectif n'avaient pas été rapportés dans sa ligue. Il n’y a rien à connotation sexuelle dans ce qui est énoncé dans son affidavit , avait-il assuré.

Cependant, l'un des plaignants derrière le recours collectif, Stephen Quirk, rapporte avoir subi des abus sexuels quand il jouait dans la LHJMQ de 1995 à 1998, avec les Alpines de Moncton (devenus les Wildcats en 1996) et les Mooseheads d'Halifax.

Gilles Couteau s'était aussi engagé à ce que la LHJMQ adopte un code du vestiaire afin d'éviter les initiations dégradantes et de briser la culture du silence au sein de ses équipes.

Le gouvernement Legault avait ensuite mis fin aux audiences le lendemain, malgré que les déclarations contradictoires de M. Courteau étaient préoccupantes.

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a finalement demandé jeudi dernier, à la lumière des nouvelles informations , que les travaux de la commission parlementaire sur les initiations se poursuivent afin d'avoir l'occasion d'entendre de nouveau Gilles Courteau, qui avait alors avoué ne pas avoir lu en détail l'affidavit avant son passage en commission.

Je ne veux pas donner d'excuses, j'aurais dû avoir lu ce document et je ne l'ai pas fait. Je me suis déjà excusé, et je m'excuse à nouveau , avait indiqué Gilles Courteau.

Dimanche, la ministre Charest a pris acte de la démission de M. Courteau.

Nous entendons travailler en étroite collaboration avec son successeur pour nous assurer que le développement de nos jeunes se fasse dans un contexte sain et sécuritaire , a-t-elle déclaré.