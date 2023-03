La Chine défie le monde sportif

Même si ce n’est pas une surprise, les Chinois et leur dirigeant Xi Jinping ont décidé de faire un affront aux responsables sportifs et politiques qui avaient banni les athlètes russes de toutes compétitions sportives à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Même si ce n’est pas une surprise, les Chinois et leur dirigeant Xi Jinping ont décidé de faire un affront aux responsables sportifs et politiques qui avaient banni les athlètes russes de toutes compétitions sportives à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Pékin a invité les athlètes russes à participer en août prochain aux Jeux de la jeunesse organisés à Chongqing. Et cela va même plus loin. Une délégation russe a fait le déplacement en Chine pour signer une entente de coopération sportive entre les deux pays.

Cet accord prévoit l’organisation d’une centaine de rassemblements sportifs dans les deux pays. Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a été plus concret en parlant de plus de 600 événements sportifs en 2023.

La Chine ne semble pas terrorisée à l’idée de foncer tête baissée dans le conflit sportif mondial. Elle n'est pas plus inquiétée par la fronde des pays européens, du Canada et des États-Unis qui ont signé un communiqué commun demandant au Comité international olympique (CIO) de n’accepter, sous aucun forme, la présence d'athlètes russes et bélarusses aux prochains Jeux olympiques en 2024.

Depuis de nombreuses années, la Chine a pris une place prépondérante dans les institutions sportives internationales. Elle a rapidement compris l’utilité du pouvoir de convaincre (soft power) qui consiste à utiliser les plateformes sportives pour se donner une légitimité politique dans le monde.

Au cours des dernières années, la Chine a organisé à deux reprises les Jeux olympiques et on peut maintenant observer la présence de nombreux commanditaires chinois dans les grandes compétitions sportives internationales.

Comme le numéro un du commerce électronique Alibaba qui a conclu un partenariat historique avec le CIO. Certaines sources parlent d’un montant de 800 millions de dollars.

Ce partenariat fait suite aux contrats signés entre les groupes chinois Wanda et VIVO et la FIFA. Là encore, on parle de centaines de millions de dollars.

Les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, se sont rencontrés mardi à Moscou. Photo : Reuters / Sergei Karpukhin

Quant à l’amitié entre la Chine et la Russie, elle n’est plus à prouver. La Chine est un des rares pays à avoir exigé du CIO qu'il réintègre les athlètes russes aux prochains Jeux de Paris.

Il faut se souvenir qu'après l’invasion de l’Ukraine, le président Poutine avait été l’invité de Xi Jinping durant les derniers Jeux olympiques de Pékin, malgré l’interdiction du CIO d’accueillir des dirigeants sportifs ou politiques russes lors de toutes compétitions sportives.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, accompagné du président chinois Xi Jinping. Photo : Getty Images / Pool

Cette partie de bras de fer ne fait que commencer. Comme l'expliquait Jean Lévesque, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Montréal, la Russie prépare sa riposte avec ses alliés.

J’ai l’impression que les Russes se préparent peut-être à créer une coalition avec les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, pour déloger le CIO de son monopole occidental dans ses décisions , a dit le professeur à Radio-Canada Sports.

Carole Gomez, ancienne chercheuse à l’Institut de Recherches Internationales et Stratégiques (IRIS), qui est maintenant à l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne, va même plus loin.

Les grandes institutions sportives, et le CIO en tête, ne pourront plus désormais regarder le monde et ses conflits en se réfugiant derrière une certaine neutralité , affirme Mme Gomez.

« Aujourd’hui, le CIO n’est plus le seul à dicter la marche du monde sportif » — Une citation de Carole Gomez, chercheuse à l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne

Faut-il voir dans le défi de la Chine un autre message que les relations sino-russes sont au beau fixe? Rien de bien encourageant pour le retour de la paix en Ukraine.