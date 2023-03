Gilles Courteau n’a pas seulement passé les 37 dernières années à titre de président/commissaire de la LHJMQ. Il a passé toute sa vie professionnelle au sein de cette ligue.

Après avoir été embauché comme statisticien des Draveurs de Trois-Rivières au milieu des années 1970, Gilles Courteau avait obtenu un emploi au siège social de la ligue, alors situé à Québec, afin de seconder le directeur exécutif de l’époque, Paul Dumont. Quelques années plus tard, les Remparts de Québec ont confié à M. Courteau les postes de directeur exécutif, puis de directeur général.

Les Nordiques étaient propriétaires des Remparts au début des années 1980. Quand ils ont vendu leur équipe junior en 1985, Courteau est retourné au siège social de la ligue, cette fois à titre de directeur exécutif. Et moins d’un an plus tard, celui qui occupait les fonctions de président de la LHJMQ, le docteur Guy Morissette, a remis sa démission durant une réunion des gouverneurs.

Les gouverneurs ont réagi en nommant Gilles Courteau président par intérim. Et ce dernier sera finalement resté en poste pendant… 37 ans.

***

Quand M. Courteau a pris les commandes de la permanence de la LHJMQ, la ligue regroupait 10 équipes qui valaient chacune autour de 300 000 dollars. Le circuit junior majeur québécois compte maintenant 18 formations, dont 6 sont basées dans les Maritimes. Et il ne serait pas surprenant que les nouveaux propriétaires des Mooseheads d’Halifax (la transaction vient d’avoir lieu) aient eu à débourser plus de 5 millions pour acquérir cette équipe.

Le hockey junior majeur est devenu une grosse entreprise au cours des 37 dernières années. Avant que la pandémie frappe en 2020, la LHJMQ attirait, bon an, mal an, quelque 2 millions de spectateurs en saison.

Et cela fait abstraction des revenus des séries éliminatoires, des matchs d’étoiles, des séries contre les Russes, du tournoi de la Coupe Memorial, des commanditaires locaux et nationaux, des droits de la télé conventionnelle, des revenus de la télé payante, des millions que la LNH verse aux trois ligues junior majeur et, notamment, des ventes de marchandises (chandails, casquettes, etc…) aux couleurs des équipes.

Bref, Gilles Courteau a été un acteur très important du monde du hockey au Canada. Personne ne peut lui enlever cela.

***

Quand on le regarde dans son ensemble, le hockey junior majeur canadien est une entreprise commerciale extrêmement puissante qui ne répond qu’à elle-même et que personne ne surveille. Et cela n’est jamais bon, peu importe l’entreprise ou le secteur économique au sein duquel elle évolue.

Gilles Courteau (à droite) en compagnie du président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Les ligues junior majeur canadiennes, dont la LHJMQ, ne sont pas soumises à l’autorité de Hockey Canada. Elles sont plutôt partenaires de la fédération nationale. Elles établissent leurs règles comme elles le veulent.

Les joueurs, qui constituent le plus précieux capital humain de ces ligues, sont soumis à des horaires de hockeyeurs professionnels. Ils se font repêcher et échanger comme des joueurs professionnels, mais ils n’ont aucun droit et ne sont représentés par aucune association ni aucun syndicat.

Et parce qu’ils sont soumis à un horaire de professionnels, les joueurs de la LHJMQ n’ont pas le temps d’étudier à temps complet.

Cela dit, la société évolue. Et le monde du sport aussi.

Depuis quelques années, il n’est pas exagéré de dire que le monde du sport est en ébullition. Des deux côtés de la frontière canado-américaine, et dans toutes sortes de sports, les athlètes dénoncent des situations d’abus et revendiquent des droits.

Les joueurs du hockey junior majeur, qui se trouvent dans une sorte de no man’s land, n’ont d’autre choix que de s’adresser aux tribunaux pour porter leurs revendications. Mais parce que les ligues ont des ressources financières quasi illimitées (elles sont branchées sur les assurances de Hockey Canada), elles ne sont pas trop enclines à écouter ou à négocier.

En fait, les ligues de l’Ouest, de l’Ontario et du Québec sont tellement puissantes que lorsque les joueurs ont une chance d’obtenir gain de cause devant les tribunaux, les ligues font tout simplement changer les lois!

C’est ce qui est arrivé en 2016 quand d'anciens joueurs ont intenté un recours collectif dans lequel ils réclamaient le salaire minimum. En un tournemain, les trois ligues junior majeur canadiennes ont toutefois réussi à faire changer les lois ou normes du travail dans presque toutes les provinces pour que leurs joueurs en soient exclus.

***

En 2020, deux anciens joueurs des ligues de l’Ouest et de l’Ontario, Daniel Carcillo et Garrett Taylor, ont déposé une demande de recours collectif alléguant que les trois ligues junior majeur canadiennes, leurs équipes et leurs dirigeants avaient perpétué un environnement toxique et toléraient que leurs plus jeunes joueurs (les recrues) soient notamment victimes de discrimination, de conduite homophobe et de violence verbale, physique et sexuelle.

Daniel Carcillo alors qu'il jouait pour les Penguins de Pittsburgh Photo : Associated Press / Ann Heisenfelt

Quand on jette un coup d’œil à la chaîne d’événements qui a suivi, il est tentant de conclure que les commissaires des trois ligues n’y ont rien vu de suffisamment important pour les divertir de la poursuite normale de leurs affaires.

Ils ont d’abord répliqué aux prétentions de Carcillo et cie en commandant une étude dont les conclusions alarmantes ont été cachées pendant 14 mois.

Puis le 3 février dernier, quand le juge Paul Perrell a rendu une décision établissant qu’un nombre inconnu de membres qui jouaient dans la WHL, l'OHL ou la LHJMQ avaient été torturés, sexuellement agressés ou encouragés à agresser sexuellement des jeunes femmes, les commissaires des ligues de l’Ontario et de l’Ouest n’ont été interpellés par personne!

***

Quant à M. Courteau, il a fait preuve de désinvolture lorsqu’il a été convoqué à l’Assemblée nationale. Il a laissé entendre que ce problème ne concernait pas vraiment sa ligue. Et il a faussement déclaré que le témoignage d’un ancien joueur de la LHJMQ (Stephen Quirk) n’avait aucune connotation sexuelle alors que ce dernier avait juré avoir été sordidement agressé sexuellement par ses coéquipiers.

Après coup, M. Courteau a scellé son sort a admettant au Journal de Montréal ne pas avoir lu au complet la déclaration assermentée de Quirk.

Le gouvernement n’a eu d’autre choix que de le convoquer de nouveau à l’Assemblée nationale, et les appels à sa démission sont devenus de plus en plus insistants.

Gilles Courteau a fait beaucoup de bonnes choses au cours de sa longue carrière. Mais il dirigeait aussi une ligue puissante que personne ne surveillait.

Si vous êtes à la tête d’une organisation et que des allégations de torture et d’agressions sexuelles n’obtiennent pas immédiatement toute votre attention, c’est un signe indéniable que le temps est venu de passer la main.

Et pour son successeur, c’est un signe indéniable que le temps est venu de faire les affaires différemment.