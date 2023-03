Initiations au hockey : le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, démissionne

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter personnel, Gilles Courteau écrit avoir remis sa démission dimanche à Richard Létourneau, président du conseil d'administration de la LHJMQ.

Quand on a consacré l'essentiel de sa vie à une organisation, c'est difficile de réaliser que le moment est venu de passer le flambeau. Malgré que ce ne soit pas une décision facile à prendre, elle s'impose. De surcroît, les événements récents ont pris une ampleur telle que les membres de ma famille étaient éprouvés. Persister aurait été de l'entêtement , écrit celui qui était à la tête de la LHJMQ depuis 1986.

Le comité exécutif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été informé aujourd’hui (dimanche) de la démission immédiate du commissaire, M. Gilles Courteau. Au nom de la LHJMQ, le comité remercie M. Courteau pour son engagement envers le développement du hockey au Québec et dans les Maritimes, écrit la LHJMQ dans un second communiqué.

Le commissaire de la ligue junior majeur du Québec a annoncé sa démission. Les détails avec Martin Leclerc.

Gilles Courteau, 65 ans, avait annoncé en décembre dernier qu'il prendrait sa retraite en mai 2024. Selon ce qu'a appris Radio-Canada, une liste de candidats potentiels avait déjà été établie. Gilles Courteau aurait exprimé son souhait de quitter la tête de la LHJMQ depuis deux ans déjà, selon plusieurs sources, mais il lui aurait été demandé de rester jusqu'en 2024.

Le commissaire adjoint, Martin Lavallée, assurera l'intérim jusqu'à la nomination du successeur de M. Courteau, a annoncé la LHJMQ. Les propriétaires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se réuniront dans les prochaines heures afin de discuter de la suite des choses, notamment en ce qui concerne les actions à prendre en matière de sécurité des joueurs, peut-on lire dans le communiqué publié par la ligue.

Gilles Courteau avait été convoqué par le gouvernement Legault à la mi-février afin de s'exprimer au sujet du scandale d'initiations dégradantes qui secoue le hockey junior canadien.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avait alors affirmé que les cas d'abus sexuels mentionnés dans le recours collectif n'avaient pas été rapportés dans sa ligue.

Le gouvernement Legault avait ensuite mis fin aux audiences le lendemain.

Cependant, l'un des plaignants derrière le recours collectif, Stephen Quirk, rapporte bien avoir subi des abus sexuels quand il jouait dans la LHJMQ de 1995 à 1998, avec les Alpines de Moncton (devenus les Wildcats en 1996) et les Mooseheads d'Halifax.

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a finalement demandé jeudi dernier, à la lumière des nouvelles informations , que les travaux de la commission parlementaire sur les initiations se poursuivent afin d'avoir l'occasion d'entendre de nouveau Gilles Courteau, qui avait alors avoué qu'il n'avait pas lu en détail l'affidavit avant son passage en commission.

Je ne veux pas donner d'excuses, j'aurais dû avoir lu ce document et je ne l'ai pas fait. Je me suis déjà excusé, et je m'excuse à nouveau , avait-il indiqué.

Dimanche, la ministre Charest a pris acte de la démission de M. Courteau. Nous entendons travailler en étroite collaboration avec son successeur pour nous assurer que le développement de nos jeunes se fasse dans un contexte sain et sécuritaire, a-t-elle déclaré.

Le responsable de Québec solidaire en matière de sports, Vincent Marissal, qui avait réclamé la semaine dernière le départ de Gilles Courteau, a réagi à sa démission.

Il était devenu très clair après son passage en commission parlementaire que Gilles Courteau n’avait plus la légitimité ni la marge de manœuvre pour rester en poste, écrit le député de Rosemont. Je salue sa décision de passer le flambeau immédiatement. Quant à nous, parlementaires, le travail a à peine débuté avec cette commission parlementaire et nous devons poursuivre ce travail afin de nous assurer de trouver les solutions pour protéger l’intégrité des jeunes qui pratiquent des sports au Québec.

Le président-directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, en qui plusieurs voyaient déjà en janvier un successeur à Gilles Courteau à la tête de la LHMJQ, n'a pas souhaité commenter sa démission.