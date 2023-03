Liverpool inflige une défaite historique 7-0 à Manchester United

Avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, Liverpool a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0), dimanche, lors de la 26e journée de Premier League, confirmant son retour dans la course à la Ligue des champions.

Liverpool n'avait jamais infligé une telle dégelée à une équipe adverse auparavant. Le précédent record sur leur plus gros rival dans le soccer anglais était de 5-0 en 1925.

Quant à Manchester United, ils n'avaient pas perdu 7-0 depuis 1931.

Malgré cette défaite, Manchester reste accroché à la 3e place avec 49 points.

Avec ce triomphe, Liverpool (42 points) s'empare de la 5e place du classement dépassant ainsi Newcastle (41) et s'approchant de la 4e place détenue par Tottenham (45) dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions.

Liverpool signe son septième match de suite sans perdre soit la plus longue série depuis les années 1970.

Jürgen Klopp devient l'entraîneur de Liverpool à avoir le plus souvent battu Manchester United en championnat avec ce 6e succès en 16 confrontations, devant le français Gérard Houllier (5).

C'était un match de football spectaculaire, exceptionnel. Dès le début du match, cela a été exactement ce dont on avait besoin. (...) Aujourd'hui, on a été la meilleure équipe et on a pris trois points importants, ça fait du bien (...) a fait part Klopp à la fin du match.