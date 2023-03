Miha Fontaine encouragé par sa 6e place en Suisse

L'athlète de 19 ans a bien amorcé sa journée en se classant deuxième aux qualifications avec un pointage de 118,14, lui permettant ainsi d'accéder à la finale 1.

Lors de cette finale 1, Fontaine a obtenu une note de 112,39, ce qui lui a valu la cinquième place et un billet pour la super finale.

Le skieur originaire de Magog a connu quelques difficultés en super finale. Il a perdu de précieux points au niveau de la forme et de l'atterrissage pour ainsi terminer dernier parmi les six compétiteurs qualifiés, avec une note de 89,14.

En qualification et en finale, j'étais sûr de moi. C'était un saut que j'avais pratiqué toute la semaine. Mais rendu en super finale, tu le sais que le podium est atteignable, tu as vu les autres sauter donc le niveau de stress a quand même augmenté.

Il s'agisait d'une troisième participation en super finale pour Miha Fontaine dont deux fois cette saison.

« J'ai pas encore toute l'expérience que les plus vieux sur le circuit de la coupe du monde ont. C'est une chose à retenir, de ne pas trop se mettre de pression rendu en super finale (...) plus que ça va aller, plus que je vais savoir comment bien réagir. »