Les Norvégiens intouchables aux mondiaux de ski de fond

La Norvège a survolé le volet masculin aux Championnats du monde de ski de fond en gagnant tous les titres et 12 des 14 médailles à l'enjeu. Paal Golberg a remporté dimanche l'épreuve reine du 50 km style classique, dernière course au programme à Planica.

Golberg a arrêté le chrono à 2 h 1 min 30 s 2/10 pour devancer au sprint son compatriote Johannes Hoesflot Klaebo (2:01:31,2) et le Suédois William Poromaa (2:01:31,4), s'offrant un troisième titre mondial en Slovénie après l'or au sprint par équipe et au relais.

En incluant les médailles remportées par l'équipe féminine, la Norvège repartira de Planica avec un total de 16 couronnes en ski de fond, dont 7 titres mondiaux.

La Suède a dominé les épreuves féminines avec 4 des 6 sacres et un total de 10 médailles.

Le Canadien Olivier Léveillé (2:05:55) a franchi la ligne d'arrivée en 23e place après 50 km, tandis que son compatriote Antoine Cyr (2:10:26,8) a terminé au 36e échelon.

Cyr et Léveillé ont uni leurs efforts et enregistré une belle performance vendredi au relais 4 x 10 km, en compagnie de Xavier McKeever et de Graham Ritchie, pour finir en 5e position, égalant du même coup un record national dans cette course aux mondiaux.