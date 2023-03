Ivanie Blondin au pied du podium à Heerenveen

Blondin se trouvait sur la troisième marche virtuelle avec deux patineuses à s'élancer grâce à un chrono de 1 min 54 s 71/100. La Canadienne a finalement été expulsée de la tribune par la Japonaise Miho Takagi (1:54,39), qui s'est approprié la médaille de bronze.

La course a été remportée par la Néerlandaise Antoinette Rijpma-de Jong (1:53,54) avec un écart de 76 centièmes de seconde sur la Norvégienne Ragne Wilkund (1:54,30).

Ivanie Blondin a terminé quatrième au 1500 m aux Championnats de monde. Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Les représentantes de l'unifolié Béatrice Lamarche (1:58,49) et Maddison Pearman (1:59,71) ont respectivement enregistré les 12e et 16e temps.

L'Américain Jordan Stolz (1:43,59) a régné sur l'épreuve masculine au 1500 m, empochant un troisième titre mondial aux Pays-Bas à 18 ans seulement. Il s'est également imposé aux 500 et 1000 m.

Le jeune prodige du Wisconsin a devancé un trio de représentants néerlandais pour poursuivre sa faste récolte au pays du patinage de vitesse sur longue piste. Kjeld Nuis (1:43,82) et Thomas Krol (1:44,30) ont suivi Stolz dans l'ordre.

Les Canadiens Antoine Gélinas-Beaulieu (1:45,24), Connor Howe (1:45,52) et Tyson Langelaar (1:46,06) ont conclu la course en 7e, 10e et 13e places.

D'autres résultats suivront.