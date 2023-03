Les Leafs surpris par les Canucks, les Jets gagnent un festival offensif face aux Oilers

Elias Pettersson et J.T. Miller ont chacun amassé un but et une aide pour les Canucks pendant un avantage numérique des Maple Leafs à mi-chemin en troisième période.

Andrei Kuzmenko et Nils Aman ont aussi trouvé le fond du filet pour les Canucks, tandis que Brock Boeser a contribué avec deux aides.

Le seul but des Maple Leafs est venu de la lame du bâton de John Tavares lors d'un avantage numérique en début de troisième période.

Thatcher Demko a stoppé 36 lancers devant le filet des Canucks. À l'autre bout de la patinoire, Matt Murray a effectué 20 arrêts à sa première sortie depuis le 17 janvier. Murray a raté 17 rencontres en raison d'une blessure à une cheville.

Les partisans des Maple Leafs ont retenu leur souffle quand le franc-tireur Auston Matthews a été atteint au genou droit par un lancer de Noah Juulsen tard en première période. Matthews a eu de la difficulté à se relever, puis est resté à quatre pattes sur la patinoire pendant quelques instants avant de retouner au vestiaire avec l'aide d'un thérapeute sportif.

Il est finalement revenu au jeu à mi-chemin en deuxième période.

Les Sénateurs ne perdent plus

Travis Hamonic et Tim Stutzle ont réussi deux buts chacun, aidant les Sénateurs d'Ottawa à l'emporter 5-2 devant les Blue Jackets de Columbus.

Le nouveau venu Jakob Chychrun a été l'autre buteur des Sénateurs, qui remportaient un cinquième match de suite.

Il s'agit de leur meilleure séquence de la saison, après trois séries de quatre victoires.

Jake Sanderson et Mathieu Joseph ont tous deux fourni deux mentions d'aide, tandis que Cam Talbot a fait 19 arrêts.

Les Sénateurs vont entamer un voyage de cinq rencontres lundi soir, à Chicago.

Jack Roslovic et Patrik Laine ont riposté pour les Blue Jackets, qui ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs.

Un tour du chapeau de Draisaitl ne suffit pas aux Oilers

Le défenseur Josh Morrisey a amassé deux buts et une aide et il a propulsé les Jets de Winnipeg vers une victoire de 7-5 face aux Oilers d'Edmonton.

Mark Scheifele, Adam Lowry, Kyle Copabianco, Morgan Barron et Dylan DeMelo ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont mis fin à une séquence de cinq défaites.

La deuxième période a été particulièrement animée avec huit buts.

Draisaitl a complété son tour du chapeau après seulement 9:18 de la deuxième période, pour créer alors l'égalité 4-4, mais les Jets ont inscrit deux buts de plus dans la période pour clore l'engagement en avance 6-4.

En troisième, le nouveau venu Nick Bjugstad a réduit l'écart à 6-5, mais Edmonton a été incapable de s'approcher davantage et DeMelo a inscrit le but d'assurance dans un filet désert.