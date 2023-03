Pour moi, ces demandes budgétaires ne devraient pas être vues comme des demandes pour le sport et l’activité physique, il s’agit selon moi de demandes de société.

Le sport ne vous concerne pas, dites-vous? Voyons donc, ça touche plus de 5 millions de Québécois directement (selon les chiffres de la Coalition pour l’avenir du sport au Québec). Avoir une société en santé qui bouge, voir les prochaines générations, s’épanouir dans un environnement accessible et stimulant où l’activité physique est un pilier de développement, vraiment, ça ne vous concerne pas?

Je ne veux pas choquer ou même convaincre les gens qui seront toujours réfractaires à voir des investissements dans le sport, mais je veux que le gouvernement arrête de mettre ses gants blancs lorsque vient le temps de parler de la place du sport et de l’activité physique dans notre société.

Les gouvernements qui passent et se ressemblent ont tous de belles paroles lorsque vient le temps de parler du sport et de la jeunesse. On les voit toujours fiers lorsque des athlètes québécois montent sur les podiums olympiques.

Pourtant, lors de chaque dévoilement budgétaire, je dois me servir du moteur de recherche pour trouver le mot sport dans cette bible de près de 500 pages.

Le rattrapage budgétaire pour le monde du sport et de l’activité physique est tellement énorme qu’on préfère ne pas trop faire de bruit avec ça. On achète la paix avec des petites annonces à gauche et à droite. Jamais on n’ose amener sur la place publique un plan holistique avec une vision moderne à long terme comme le propose Pierre Lavoie.

Bref, on fait toujours du rapiéçage.

Comment peut-on penser qu’il soit normal que cette industrie névralgique dans notre société soit dépendante de ces âmes charitables qui ne comptent plus leurs heures de bénévolat. Bien sûr, un peu de bénévolat c’est essentiel, peu importe le domaine, mais dans ce texte de mon collègue, on constate à quel point le sport au Québec est constamment sur le respirateur artificiel du bénévolat.

Encore pire, on y apprend que plus du tiers des 67 fédérations et regroupement à Sports Québec n’ont qu’une seule personne pour assurer la permanence au siège social. Wow!

On ne parle donc pas de luxe ici, on parle d’avoir un produit minimum viable. Vous avez bien lu, ce que les gens de la Coalition pour l’avenir du sport au Québec (CASQ) demandent dans leurs 15 recommandations, ce n’est qu’un produit minimum viable.

Le sport ne veut jamais mordre la main qui le nourrit (le gouvernement), voilà pourquoi il y a toujours eu autant d’hésitation à se regrouper et faire une pression collective sur le gouvernement.

Enfin ce jour est arrivé et je les applaudis, car assez, c’est assez.

Cher gouvernement de la CAQ , vous avez été élu de façon majoritaire en vous donnant un mandat clair, et pour connaître certains d’entre vous, je sais que ce sujet vous tient à cœur.

Si vous voulez vraiment changer le Québec de demain et être fier de la société que vous laisserez derrière, à nos petits-enfants, il est temps de donner le grand coup, et sans gants blancs, SVP.