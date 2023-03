Olivia Baril manque de chance à la Strade Bianche, sa 1re course en World Tour

La Québécoise Olivia Baril (UAE ADQ) participait à sa première course en World Tour de la saison à l’occasion de la Strade Bianche, à Sienne, en Italie. Une journée remplie de petites malchances qui ont forcé Baril et son équipe à aller puiser dans les réserves d’énergie pour s’en sortir.

Ça n’a pas été facile pour notre équipe, moi j’ai été prise derrière une petite chute avant le troisième secteur et j’ai dû dépenser beaucoup d’énergie pour revenir. Ensuite ma coéquipière Silvia Persico a elle aussi chuté juste avant un secteur important. Finalement, j’ai dû changer de vélo dans une section en gravelle après un problème mécanique et ç’a été long avant que l’auto puisse me rejoindre , a raconté Baril en entrevue avec Sportcom.

Après cette série de mésaventures, Baril et Persico ont décidé de changer leur stratégie pour foncer un peu plus et tenter de faire bouger les choses. Les deux cyclistes devaient initialement se garder des réserves afin de mettre la table pour Erica Magnaldi dans la dernière portion du parcours.

On voulait tenter une attaque, on ne savait pas si ça allait marcher ou non. Il fallait qu’on fasse quelque chose, sinon notre journée était pratiquement finie. L’attaque de Silvia n’a pas duré bien longtemps, alors j’ai contre-attaqué. Ç’a fonctionné pendant un moment, mais j’ai ensuite été rattrapée et il n’y avait plus grand-chose à faire , a-t-elle expliqué.

Ce sont des choses qui arrivent dans des courses de ce type où il y a des sections en gravelle, on ne peut pas tout contrôler. Au moins, je me sentais bien et la forme était au rendez-vous.

Au bout de 136 kilomètres d’efforts, Baril a finalement pris le 61e rang, franchissant la ligne d’arrivée 8 min 24 s derrière la gagnante du jour, la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx).

Cette dernière a d’ailleurs trimé dur jusqu’à la dernière seconde, alors qu’elle a vaincu au sprint sa coéquipière belge Lotte Kopecky. L’Américaine Kristen Faulkner (Jayco AlUla) a complété le podium, 18 secondes derrière le duo de tête.

Plus tôt cette saison, Olivia Baril avait réussi à tirer son épingle du jeu à la Setmana Ciclista Valenciana (2.Pro), du côté de l’Espagne, où elle a terminé au cinquième rang du classement général après les quatre étapes de l’épreuve.

L’athlète de Rouyn-Noranda prendra maintenant quelques semaines pour s’entraîner en altitude avant de reprendre l’action dans les Ardennes, au mois d’avril.

Tom Pidcock lance un avertissement à la compétition

Tom Pidcock, 23 ans, champion olympique de VTT, s'est joué des chemins de terre des Strade Bianche pour aller conquérir à Sienne une victoire de prestige au terme d'un grand numéro en solo, devant le Français Valentin Madouas.

Pas de nouvelle victoire pour Mathieu van der Poel (sacré en 2021) ou Julian Alaphilippe (vainqueur en 2019), les deux favoris du jour, qui n'avaient pas les jambes pour se mêler à la lutte. Et c'est pour la première fois un Britannique qui inscrit son nom au palmarès de l'exigeante et passionnante course toscane de 184 kilomètres.

Le coureur de la formation Ineos-Grenadier, présenté comme un futur ténor des monuments cyclistes, a donné un premier coup de collier à 50 kilomètres de la ligne pour s'extirper du peloton et rejoindre deux coureurs échappés. Puis il s'est envolé seul vers la victoire à 23 km du but en profitant d'une nouvelle section de terre, en déposant avec facilité déconcertante l'Italien Alessandro De Marchi.

Cela va prendre un peu de temps pour prendre conscience de cette victoire, c'est assez incroyable , a réagi à chaud le coureur de Leeds, qui avait frappé un grand coup lors de son premier Tour de France, l'an dernier, en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France à l'Alpe d'Huez.

Quand j'y suis allé, ce n'était pas le plan, mais j'ai creusé un écart et j'y suis allé. Honnêtement, cette semaine, j'avais eu un bon sentiment et j'ai senti que cela pouvait être mon jour , a-t-il ajouté.

Avec l’Agence France-Presse