James Crawford monte sur le podium de la descente d’Aspen

Vingt-quatre heures après l'annulation de la première descente, les conditions climatiques ont samedi permis la présentation de la deuxième descente.

Vendredi, James Crawford avait réussi le 10e chrono avant l'annulation de l'épreuve.

Il a cette fois négocié le parcours en 1 min 32 s 21/100 pour monter sur le podium et repousser le Suisse Marco Odermatt, parti juste avant lui, à la 3e place, par deux centièmes de seconde.

Avec le dossard no 12, Crawford a cédé 66 centièmes de seconde au Norvégien Aleksander Amodt Kilde, parti avec le dossard no 7, et qui a remporté l'épreuve.

Crawford n'a pas relâché son effort, passant de la 23e place au premier chrono intermédiaire, à la 3e au 4e intermédiaire et à la 2e à l'arrivée.

Le Norvégien a ainsi pris sa revanche sur le Canadien qui l'avait battu d'une petit centième le 9 février dans le super-G des Championnats du monde de 2023 à Courchevel.

James Crawford (à gauche), Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt sur le podium de la descente d'Aspen Photo : Twitter / FIS

Parti avec le dossard no 4, Cameron Alexander, médaillé de bronze de la descente des mondiaux de 2023, a terminé l'épreuve au 22e rang (+1,47). Jeffrey Read a fini 28e (+1,70), Broderick Thompson 30e (+1,76) et Kyle Alexander 55e (+7,40).

C'était le troisième podium de James Crawford en Coupe du monde cette saison, après sa 2e place dans la descente de Bormio le 28 décembre et sa 3e dans celle de Beaver Creek le 3 décembre.

Les descendeurs se retrouveront en Principauté d'Andorre, à Soldeu dans les Pyrénées, à la mi-mars dans le cadre des finales FIS , réservées au top 25 dans chaque discipline.