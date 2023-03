Max Verstappen en pole à Bahreïn, Lance Stroll 8e

L'équipe Aston Martin voulait atteindre la 3e partie de la séance de qualification (Q3). Objectif atteint, mais on se demandait si Fernando Alonso allait pouvoir se battre pour la pole position.

L'Espagnol a finalement terminé la séance au 5e rang, tandis que Lance Stroll a fini 8e.

Le Québécois a perdu du temps en Q2, alors qu'il a oublié de passer à la pesée obligatoire aléatoire. Son équipe a dû reculer sa monoplace jusqu'au début de la ligne des puits à l'endroit où les représentants de la FIA l'attendaient.

Il s'est qualifié in extremis pour Q3 avec le 10e temps. Le Québécois a fait mieux en Q3, et partira de l'extérieur de la quatrième ligne de la grille de départ.

Lance Stroll dans l'AMR23 à Bahreïn Photo : Getty Images / Lars Baron

À la télévision britannique, Stroll a révélé qu'il s'était fracturé les deux poignets dans son accident de vélo ET un doigt de son pied droit. Il a dit qu'en ce samedi, il pouvait enfin marcher à peu près correctement.

Je ne pensais pas pouvoir piloter ici, à Bahreïn. Il y a 10 jours, je ne pouvais pas bouger les poignets, a révélé Stroll à la télévision britannique. Je n'ai pas beaucoup roulé dans la voiture, mais l'équipe a fait une travail remarquable à l'usine. La voiture est plus stable en entrée de virage, se comporte mieux en général, l'équilibre est meilleur, et elle colle plus à la piste, et c'est ce qu'on veut, nous, les pilotes.

Avec un chrono imbattable de 1 min 29 s 708/1000, Verstappen a repoussé Alonso à 6 dixièmes dans Q3 et Stroll à 1,1 seconde.

Tout s'est mis en place en qualification, a-t-il dit. La voiture est performante, comme le prouve notre première ligne. Même si les changements à la voiture pour 2023 l'ont un peu ralentie, nous sommes encore les plus rapides, et c'est le plus important.

Max Verstappen a obtenu à Bahreïn la 21e pole position de sa carrière. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le Néerlandais et Red Bull commencent donc la saison de la meilleure des façons.

La grille de départ accueillera dimanche trois pilotes débutants, tous éliminés en Q1: l'Américain Logan Sargeant (Williams) 16e, l'Australien Oscar Piastri (McLaren) 18e et le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri) 19e.

Résultats de la séance de qualification:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29,708

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29,846

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30,000

4. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:30,154

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:30,336

6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30,340

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30,384

8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:30,836

9. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) Pas de temps

Éliminés en Q2:

11. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz)

12. Valtteri Bottas (FIN/Sauber Alfa Romeo)

13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber Alfa Romeo)

14. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz)

Éliminés en Q1: