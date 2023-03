Matthew Bergeron fin prêt pour le camp d’évaluation de la NFL

L'événement organisé par la NFL offre aux meilleurs joueurs universitaires susceptibles d'être sélectionnés au repêchage la possibilité d'embellir les perceptions à leur égard. L’inverse est tout aussi vrai. Une déroute peut décroître la cote d’un athlète à l’approche de l'encan amateur.

Des exercices spécifiques à chaque position sont au menu dans la capitale de l'Indiana. Il en va de même avec des tests cognitifs et physiques tels que le sprint sur 40 verges, le développé couché avec 225 lb (102,1 kg), ainsi que les sauts en longueur sans élan et vertical, pour ne nommer que ceux-ci, sans oublier plusieurs entrevues à réaliser.

La valeur de Matthew Bergeron est en constante ascension au cours des dernières années. Le joueur de ligne offensive compte sur le camp d'évaluation pour continuer de mousser sa candidature auprès des équipes du circuit Goodell.

Le jeune prodige natif de Montréal, qui a grandi à Victoriaville, est arrivé mercredi au domicile des Colts, théâtre de l’événement depuis 1987, fort d’un bagage universitaire qui charme et pique la curiosité des recruteurs.

Matthew Bergeron (no 60) et Justin Ademilola (no 9) Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthé

Je veux juste montrer mon côté athlétique aux équipes, que je suis capable de bien bouger avec mon poids, mon gabarit, dans les différents exercices , explique le colosse de 6 pi 5 po (1,96 m) et 322 lb (146,1 kg).

Aux yeux de nombreux experts, Matthew Bergeron détient l’ensemble des outils nécessaires afin de graduer avec aisance de la NCAA à la NFL. À l'heure actuelle, il est pressenti pour être choisi dès le deuxième tour, selon les plus optimistes en la matière.

Le Québécois de 23 ans est classé 5e parmi les joueurs de ligne à l'attaque invités à Indianapolis, d'après une évaluation de la Ligue nationale de football, et pointe au 3e échelon à la position de bloqueur.

« Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer durant les trois journées [du repêchage]. Peu importe où mon nom sera appelé, peu importe le tour, je sais que c'est juste la case départ. Le but est d'avoir une longue carrière dans la NFL. Je vais certainement célébrer ça avec ma famille, mais le lendemain, je vais faire une transition, commencer mon parcours avec cette équipe et focaliser à aider l'organisation qui m'aura repêché à gagner des matchs. » — Une citation de Matthew Bergeron, joueur de ligne offensive

Ses adversaires directs en défense voient également d'un bon œil la suite de sa carrière. Ils lui ont lancé des fleurs cette semaine lorsqu'ils ont été questionnés à savoir quel joueur de ligne offensive leur avait causé le plus de difficultés la saison dernière sur le plan de la robustesse.

Une qualité tant recherchée, voire indispensable, dans les fonctions de Matthew Bergeron.

Lors de son passage à l'Université Syracuse, il a évolué aux deux extrémités du quintette offensif. Il s'est d'abord déployé comme bloqueur à droite en 2019 à titre de recrue, puis a été muté à gauche la saison suivante, un rôle qu'il a conservé jusqu'à la conclusion de son stage avec l'Orange en 2022.

S'il estime être assez athlétique pour jouer à différentes positions , Matthew Bergeron se considère avant tout comme un bloqueur à gauche, un poste très prisé sur la ligne offensive. Il n'est toutefois pas impossible qu'on lui demande de s'exécuter comme garde, ce à quoi il est ouvert, sans être son ambition professionnelle à moyen terme.

Après le repêchage, j'aimerais être avec une équipe qui me voit comme un bloqueur à gauche, qu'on me repêche comme tel. C'est la position où je suis le plus confortable. J'aimerais me prouver à cette position. C'est la seule chose que je peux espérer , indique-t-il.

Sur le même sujet : [Podium] En route vers la NFL sur un air de famille

Un hiver chargé

Une poignée de jours avant Noël, le produit des Filons du Cégep de Thetford s’est déclaré admissible au repêchage de la NFL, mettant du même coup un terme à sa carrière universitaire avant la tenue du Pinstripe Bowl qui opposait son équipe aux Golden Gophers de l'Université du Minnesota.

Il s'agit d'une décision courante parmi les espoirs les plus prometteurs afin d’éviter toute possible blessure qui pourrait être lourde de conséquences. Depuis, il a quitté Syracuse, à New York, pour le comté d’Orange, en Californie, alors que tout son temps est dédié à sa préparation en vue de l’encan amateur.

Il s’est ainsi établi un horaire réglé au quart de tour, chapeauté par l’agence qui le représente désormais, Rep1 Sports, comptant dans ses rangs des clients notoires tels que le receveur Cooper Kupp ou le quart-arrière Jared Goff.

Matthew Bergeron (no 60), Janarius Robinson (no 11) et Tommy DeVito (no 13). Photo : Avec l'autorisation de Matthew K. Bergeron

Cette nouvelle association donne l’occasion à Matthew Bergeron de s’exercer aux côtés de joueurs de ligne offensive actuels comme retraités de la NFL qui sont devenus des mentors pour lui.

L’ancien bloqueur à gauche des 49ers de San Francisco Joe Staley, nommé dans l’équipe d’étoiles de la décennie 2010-2020, est du nombre des enseignants, tout comme son homologue des Broncos de Denver Garett Bolles qui est quant à lui toujours actif. Des appuis de taille qui comble de bonheur le principal intéressé.

Ils m'ont apporté vraiment beaucoup, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. Je suis à une étape de ma vie où je ne sais pas où je serai dans deux mois. Il y a beaucoup de questions et d'interrogations qui viennent avec ça, surtout avec la première année dans la NFL , dit Matthew Bergeron.

Au niveau du football, de la technique, je suis tellement choyé parce que ce sont des gars vraiment excellents à leur position. Sur le terrain ou pendant les réunions quand l'on regarde des séquences de jeu, j'apprends beaucoup d'eux , enchaîne-t-il.

Justement, le camp d'évaluation de la NFL est un moment propice pour faire l'étalage de ses récents apprentissages.