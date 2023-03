Kajsa Vickhoff Lie remporte la descente de Coupe du monde de Kvitfjell

Elle a devancé l'Italienne Sofia Goggia de 29 centièmes de seconde, qui empoche le globe de la descente, et la Suisse Corinne Suter de 41 centièmes de seconde.

C'est incroyable, c'est indescriptible, et en même temps, je peux vous dire très précisément que c'est un sentiment extraordinaire , a dit Vickhoff Lie.

Rappelons qu'elle avait remporté la médaille de bronze aux derniers Championnats du monde à Méribel.

C'est un retour au plus haut niveau qui fait plaisir à tout le monde. En effet, l'athlète norvégienne a été loin des pentes pendant 644 jours en raison d'une grave blessure dans un super G en Italie le 28 février 2021.

Mikaela Shiffrin a terminé au 5e rang (+0,79) et a conservé son grand globe de cristal étant assurée de terminer au premier rang du classement général (toutes disciplines confondues).

La Suisse Lara Gut-Behrami, la seule qui pouvait théoriquement encore la devancer au classement général, a fini 21e.

La seule Canadienne inscrite, Stefanie Fleckenstein, a fini au 19e rang.

Mikaela Shiffrin Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

Tenante du titre du classement général, Shiffrin a survolé la saison avec 14 podiums, dont 11 victoires en 25 départs.

Elle tente toujours de battre le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark. Elle en 85 en 12 ans sur le circuit de la Coupe du monde.

L'Américaine pourrait égaler la marque de l'homme à la tuque dimanche dans le super-G de Kvitfjell.

La semaine prochaine, Shiffrin sera à Are en Suède, dans les terres de Stenmark, et dans ses disciplines préférées (géant et slalom), le record lui tendra les bras.

Il reste encore sept courses au programme du circuit mondial, soit un maximum de 700 points à remporter, mais Shiffrin compte maintenant plus que l'avance nécessaire.

Avec cinq victoires au classement général (après 2017, 2018, 2019 et 2022), le trophée qui récompense les skieurs les plus réguliers et les plus complets, l'Américaine rejoint au palmarès le Luxembourgeois Marc Girardelli, grand animateur de la Coupe du monde dans les années 80 et 90.

Devant elle, ne restent plus qu'Annemarie Moser-Pröll (6) et Marcel Hirscher (8).