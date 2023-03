Deuxième record du monde junior et canadien en deux jours pour Summer McIntosh

Vingt-quatre heures après avoir abaissé les marques canadiennes senior et mondiales junior au 200 m papillon , la jeune sensation canadienne de 16 ans Summer McIntosh a réalisé le même exploit au style libre, vendredi soir, en Floride.

McIntosh a éclipsé l'ancien record canadien senior détenu depuis 2018 par Taylor Ruck (1:54,44) en réalisant un temps de 1 minute 54 secondes 13/100. Elle détenait déjà la marque mondiale junior, qu'elle a battue de plus de 6 dixièmes de seconde.

Au passage, elle a vaincu la grande vedette américaine Katie Ledecky, qui a pris le 2e rang en 1:54,96.

Je suis très contente de cette course, mais ça fait vraiment mal!, a dit McIntosh. Je voulais montrer aujourd'hui que je pouvais quel 200 m libre je pouvais faire à ce point de la raison, et avec Katie dans la course je savais que j'avais un défi devant moi.

Sa coéquipière Ella Jansen a pris le 6e rang, puis est retournée dans l'eau affronter Ledecky (4:36,04) au 400 m quatre nages où elle s'est classée 2e derrière l'Américaine en 4:43,32. Du côté masculin dans la même épreuve, Lorne Winnington a aussi conclu en 2e position.

Katerine Savard a pour sa part terminé à égalité au 3e échelon au 50 m papillon avec l'Américaine Natalie Hinds en 26,68. La victoire a également été partagée par l'Américaine Abbey Weitzeil et la Danoise Emilie Beckmann en 26,27.