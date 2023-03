Medvedev bat Djokovic et prend rendez-vous avec Rublev à Dubaï

La troisième tête de série affrontera en finale le champion en titre, Andrey Rublev, dans un duel tout russe.

L’ancien no 1 mondial, récemment champion à Rotterdam et à Doha, a porté sa série de victoires à 13. Il n’avait pas vaincu Djokovic depuis la finale de 2021 à Flushing Meadows, où il a remporté son seul titre majeur. Le Serbe, no 1 à l'ATP, avait gagné leurs quatre affrontements suivants.

Rublev (no 2) a battu Alexander Zverev (no 7) pour la toute première fois pour obtenir sa place en finale. Il a eu besoin de six balles de match pour venir à bout de l’Allemand 6-3 et 7-6 (11/9).

Sixième à l'ATP, Rublev a sauvé une balle de manche dans le bris d’égalité du deuxième acte.

Le joueur de 25 ans avait perdu ses cinq précédents affrontements contre Zverev, son ami de longue date. Rublev participait aussi à une première demi-finale depuis les Internationaux de France, en juin dernier.