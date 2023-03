Alexandria Loutitt, double championne du monde sans financement

Jusque-là, le Canada n'avait jamais eu de champion du monde autant chez les hommes que chez les femmes.

L'athlète de 19 ans a réussi l'exploit la première fois à Whistler, en janvier, chez les juniors et la deuxième à Planica, en Slovénie, chez les seniors.

Il y a six mois, Loutitt se remettait pourtant d'une opération à un genou et d'une fracture à un pied (entorse de Lisfranc).

Mes physiothérapeutes ont ri de moi quand je leur ai dit que j'allais être la première femme à remporter à la fois les éditions junior et senior du championnat mondial. Ils ont regardé mon pied et m'ont dit que si je pouvais marcher, en effet, j'aurais des chances.

Alors que cette blessure aurait pu mettre fin à sa carrière, l'Albertaine s'en est servi comme motivation pour gagner.

Mon père m'a toujours encouragé à travailler fort, souligne-t-elle. Ça vient de ma famille du Grand Nord. Mon grand-père était un survivant des pensionnats et même s'il a dû faire face à des choses traumatisantes à un si jeune âge, ça a toujours été important pour lui de travailler fort pour réussir.

Loutitt faisait aussi partie de la formation canadienne qui a décroché une médaille de bronze par équipe historique aux Jeux olympiques de 2022, tout comme sa compatriote Abigail Strate qui a gagné sa première médaille en Coupe du monde de saut à ski à Hinterzarten, en Allemagne en janvier.

L'équipe canadienne de saut à ski a dû s'exiler depuis juin 2021 en Slovénie en raison du manque d'installations et de soutien au pays.

Depuis la fermeture des sauts à Calgary en 2018, plusieurs athlètes ont même abandonné le sport par manque de financement. Une saison coûte en moyenne entre 20 000 et 40 000 $ pour les sauteurs à ski.

Nous avons du mal à trouver des commanditaires parce que les commanditaires canadiens ne veulent pas soutenir les sauteurs à ski puisque nous ne sommes pas assez présents dans les médias canadiens , expose la sauteuse.

Et puis, ajoute-t-elle, les commanditaires européens ne veulent pas nous commanditer, car ils veulent commanditer leurs propres athlètes.

Bien que plusieurs athlètes canadiens en saut à ski aient de bons résultats en compétition, la majorité doit travailler pendant la saison morte pour survivre .

Tout mon financement vient des prix en argent, assure-t-elle. Donc, si je ne compétitionne pas, je ne crée pas de revenus. Alors quand la saison se termine, je n'ai plus aucun moyen de gagner de l'argent. Et c'est pareil avec ma coéquipière Abby.

« Je me bats aussi pour les athlètes autochtones. Et je me bats pour les filles qui veulent devenir sauteuses à ski au Canada. Si je peux leur montrer que c'est possible de voyager aux États-Unis et en Europe et de revenir pour l'école pendant quelques semaines, ça leur démontre que c'est possible. »