Aston Martin dans le coup à Bahreïn, Fernando Alonso 2e des essais libres

Fernando Alonso a poursuivi sur sa lancée des essais présaison. L'Espagnol s'est classé 2e des premiers essais libres du Grand Prix de Bahreïn, vendredi, et son coéquipier Lance Stroll a fini la séance au 6e rang.

C'est de bon augure pour Aston Martin. Alonso a terminé la première séance de travail à 4 centièmes de seconde du Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), qui a réalisé le meilleur temps.

Pérez a négocié le circuit de Sakhir de 5,412 km en 1 min 32 s 758/1000 en pneus mi-durs à la 30e minute de la séance de 60 minutes, et il a été le plus rapide au terme de ses 21 tours.

Les pilotes tournaient en plein jour par grand soleil et à 27 degrés Celsius. La séance de qualification et la course se disputeront de nuit, sous les projecteurs.

La deuxième séance d'essais libres sera à ce titre plus représentative, puisque présentée à la tombée de la nuit. Elle commencera à 10 h (HNE).

Lance Stroll dans l'AMR23 à Bahreïn Photo : Getty Images / Lars Baron

La bonne surprise pour Aston Martin, c'est le 6e chrono de Lance Stroll au terme de 17 tours de piste. L'équipe a eu du mal à faire démarrer la voiture no 18 au garage, en raison d'un problème d'allumage vite résolu.

Sans aucune préparation spécifique ni roulage significatif dans l'AMR23, le Québécois a terminé au 6e rang, à 1,5 seconde du temps de référence.

La résistance de son poignet droit, cassé dans un accident de vélo et réparé avec une vis, est pour l'instant le vecteur inconnu de son week-end.

Le poignet droit de Lance Stroll à Bahreïn Photo : Getty Images / Peter Fox

Lando Norris (McLaren), en 4e place, a cédé 1,4 seconde au temps de référence, ce qui laisse supposer des quantités variées d'essence dans les réservoirs des monoplaces.

La deuxième séance d'essais devrait offrir un portrait plus fidèle de la hiérarchie.

Le nez percé de Lewis

Lewis Hamilton a été autorisé vendredi, à piloter avec les narines percées par deux petits bijoux, en dépit de l'interdiction en vigueur.

Dans sa décision envoyée à la presse, la FIA explique avoir entendu un représentant (de Mercedes-Benz) et avoir reçu un rapport médical du médecin de l'équipe, qui demandait une dérogation .

Lewis Hamilton a maintenant les narines percées par deux petits bijoux, la FIA accepte qu'il les garde sous son casque en piste. Photo : Getty Images / Clive Mason

Après avoir consulté le délégué médical de la FIA , celui-ci s'est rallié à l'opinion exprimée dans ce rapport , est-il précisé.

Selon le rapport, le retrait répété des petits bijoux aurait pu occasionner des infections et défigurer le visage du Britannique.

L'interdiction de porter des bijoux à bord des monoplaces a été introduite en 2005 par mesure de sécurité, mais elle n'a jamais été réellement appliquée par les pilotes.

En 2022, le nouveau directeur de course de la FIA Niels Wittich a cependant décidé de serrer la vis pour la faire appliquer.

Vendredi, un porte-parole de la FIA a tenu à rappeler que cette règle existe pour des raisons de sécurité et s'applique à tous les concurrents dans toutes les compétitions de la FIA.

Résultats de la première séance d'essais libres