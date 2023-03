Les Kings marquent deux fois en troisième période et battent le Canadien 3-2

Après une absence de plus d'un mois avec un statut « au jour le jour », le défenseur Joel Edmundson a effectué un retour au jeu, jeudi soir au Crypto.com Arena. Il reste à voir si son retour dans l'uniforme du Canadien de Montréal durera plus d'un match.

Gabriel Vilardi et Anze Kopitar ont marqué coup sur coup en troisième période et le club californien a vaincu le Canadien de Montréal 3-2.

Les Kings ont particulièrement embêté le Canadien lors des deux dernières périodes. Ils ont été dangereux à l'attaque en plus de contrer la plupart des assauts du Tricolore grâce à leur trappe en zone neutre.

Joel Edmundson Photo : Getty Images / Claus Andersen

Nous n'avons pas brisé ce soir , a insisté l'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, voyant le verre à moitié plein. Nous avons commis des erreurs, mais j'ai aimé comment nous nous sommes battus et comment nous avons joué.

Alex Iafallo a aussi touché la cible pour les Kings (35-20-8). Pheonix Copley a réalisé 19 arrêts.

Josh Anderson et le nouveau venu Denis Gurianov ont répliqué pour le Canadien (26-31-4). Jake Allen a stoppé 30 tirs.

Edmundson était de retour au jeu pour le Tricolore après une absence de 11 matchs en raison d'une blessure au haut du corps. Le nom du vétéran défenseur revient dans les rumeurs d'échange et il pourrait bien quitter l'équipe d'ici 15 h, heure de l'Est, vendredi.

L'attaquant Chris Tierney a été laissé de côté, alors que l'entraîneur Martin St-Louis a opté pour une formation à sept défenseurs et 11 attaquants.

Le défenseur Justin Barron a quitté la rencontre après deux présences sur la patinoire en première période en raison d'une blessure au haut du corps. Il est tombé au combat après avoir encaissé une mise en échec de Carl Grundstrom.

Le Canadien jouera à nouveau vendredi soir face aux Ducks, à Anaheim.

Une bonne bataille

L'avantage numérique du Canadien a donné le ton au match. Après avoir menacé à la première occasion, il a généré le premier but de la rencontre lors d'une deuxième chance avec un homme en plus.

Anderson a fait mouche à 9:14 quand une tentative de passe transversale de Nick Suzuki a finalement abouti sur la lame de son bâton devant le filet.

Mike Matheson a aussi menacé tard en première période. Copley a toutefois résisté après une série de manœuvres acrobatiques du défenseur du Canadien.

Le défenseur Joel Edmundson était de retour au jeu pour le Tricolore après une absence de 11matchs en raison d'une blessure au haut du corps. Photo : Getty Images / Harry How

Les Kings ont dominé le jeu en deuxième période, mais ils ont été limités à un seul but.

Allen a d'abord frustré Kevin Fiala, puis Adrian Kempe. Cependant, Iafallo a finalement créé l'égalité à 7:42, peu après une mise en jeu à la gauche du gardien du Canadien.

Arthur Kaliyev a raté un filet désert en avantage numérique quelques instants plus tard. Quinton Byfield a aussi raté la cible après une passe de Kopitar lors d'une attaque à deux contre un.

Le Canadien a de nouveau menacé en avantage numérique tôt en troisième période, mais Copley a fermé la porte.

Les Kings ont pris le contrôle du match grâce à deux buts dans un intervalle de 63 secondes en troisième période.

Vilardi a d'abord profité d'une rondelle libre près du filet pour marquer à 7:27 du dernier tiers. Kopitar a ensuite battu Allen à 8:30 à la suite d'une belle remise de Byfield.

Le Canadien n'a pas baissé les bras et Gurianov a réduit l'écart à 3-2 à 9:39. Il a fait mouche grâce à un puissant lancer frappé.

Copley a cependant eu le dernier mot en fin de rencontre.

Échos de vestiaire

Joel Edmundson a clairement dit qu'il sera heureux si jamais le Canadien ne l'échange pas avant la fin de la période des échanges, vendredi.

« Avec la position dans laquelle l'équipe se retrouve, il y a peut-être seulement une poignée de joueurs qui sont intouchables. La journée sera longue (vendredi). [...¸] Je crois que l'avenir est prometteur ici et je veux faire partie de l'aventure. J'ai dit à l'équipe que je souhaite rester ici. On verra! » — Une citation de Joel Edmundson, défenseur du Canadien de Montréal

Josh Anderson a vanté le travail d'Edmundson, se remémorant notamment le parcours du Canadien jusqu'en finale de la Coupe Stanley en 2021.

Il est le type de joueur qui représente le cœur et l'âme d'une équipe. Il est difficile à affronter et protège bien le devant du filet. Il peut passer beaucoup de temps sur la glace et bloquer beaucoup de tirs. Les attaquants adverses n'aiment pas jouer contre lui.

Jake Allen a admis que les Kings ont eu le Canadien à l'usure.