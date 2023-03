Derick Brassard s’éclate à son 1000e match avec un doublé

Associated Press

Derick Brassard a inscrit deux buts à son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey et les Sénateurs d'Ottawa ont défait les Rangers de New York 5-3, jeudi, gâchant les débuts de Patrick Kane avec sa nouvelle formation au Madison Square Garden.

Les Rangers menaient 3-2 en commençant la troisième période, grâce à un but spectaculaire de Vladimir Tarasenko tard en deuxième période. Cependant, les Sénateurs ont marqué deux fois dans un intervalle d'environ deux minutes, en route vers une quatrième victoire de suite.

Brassard a créé l'égalité 3-3 à 1:35 grâce à son 11e but de la saison et son deuxième du match. Giroux a récolté une aide sur ce but, puis il a battu Jaroslav Halak à 3:26 pour donner l'avance pour de bon aux Sénateurs.

Natif de Hull, Brassard a inscrit ses 212e et 213e buts dans la LNH, portant son total de points à 543 depuis ses débuts en 2007-2008 avec les Blue Jackets de Columbus.

Shane Pinto et Tim Stützle, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Sénateurs. Cam Talbot a stoppé 29 lancers et a frustré Kane avec une jambière avec cinq minutes à faire en troisième période, préservant la victoire des Sénateurs.

Les Rangers ont perdu pour une deuxième fois en huit sorties devant leurs partisans. Ils affichent un dossier de 24-8-4 depuis le 5 décembre.

Les Sénateurs sont sur une lancée et s'approchent d'une place en séries, eux qui ont une fiche de 11-3-1 depuis un revers à domicile contre les Jets de Winnipeg le 21 janvier.

Kane a été accueilli chaleureusement par les partisans new-yorkais durant l'échauffement. Il était réuni à son ancien coéquipier chez les Blackhawks de Chicago Artemi Panarin.