L’équipe féminine s’entend avec Canada Soccer sur sa compensation pour 2022

L'entente annoncée dans un communiqué conjoint survient au lendemain de la nomination de Charmaine Crooks au poste de présidente par intérim de Canada Soccer.

Les conditions d’un financement intérimaire répliquent celles d’une entente semblable conclue avec l’équipe nationale masculine qui comprend des primes par match et des compensations reposant sur les résultats, peut-on lire dans le communiqué.

L'accord intérimaire apparaît comme une avancée dans les pourparlers actuels entre les joueuses et la fédération à propos d'un renouvellement de leur convention collective.

Nous avons été cohérents et publics à propos du besoin d’équité et d’égalité salariale comme piliers de toute nouvelle entente avec nos joueurs et nous répondons à cet objectif aujourd’hui, estime Earl Cochrane, secrétaire général de Canada Soccer. Bien qu’il s’agisse d’un important pas vers l’avant et d’un signal de progrès, il reste du travail à faire encore pour garantir que nos programmes nationaux profitent des ressources et des soutiens nécessaires dans les préparatifs et pour rivaliser sur les terrains.

Les détails de l'entente provisoire n'ont pas été dévoilés.

Les 9 millions de dollars américains que l'équipe masculine du Canada a reçus pour sa participation à la Coupe du monde, au Qatar, font partie des discussions au niveau de l'équité salariale.

Nous continuons à travailler vers une entente concernant la bourse liée à la Coupe du monde , a ajouté le porte-parole.

Soccer Canada a indiqué que l'entente d'indemnité provisoire avec l'équipe féminine était sujette à changement sur la base de détails inclus dans l'entente finale de convention collective .

La convention collective de l'équipe féminine est échue depuis la fin de 2021. L'équipe masculine négocie une première entente après avoir formé une association l'an dernier.

L'ancien président de Canada Soccer, Nick Bontis, a démissionné lundi dans la foulée des conflits de travail opposant la fédération à ses joueurs des équipes nationales.

L'équipe nationale masculine, qui a participé à la Coupe du monde au Qatar, a refusé de disputer un match amical contre le Panama en juin dernier à Vancouver, tandis que l'équipe nationale féminine a accepté de prendre part à la Coupe SheBelieves le mois dernier uniquement parce que Soccer Canada l'a menacée de représailles juridiques après une journée de grève.

Les équipes nationales ont demandé à la fédération d'ouvrir ses livres comptables afin d'analyser son entente avec Canadian Soccer Business, une organisation responsable de conclure des ententes en commandite et de vendre les droits de télédiffusion.