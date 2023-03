Fils d’oligarque, le Russe Nikita Mazepin peut de nouveau avoir un volant en F1

Cette ordonnance l'autorise à se rendre dans l'Union européenne pour tenter de conclure un contrat avec une écurie, et, en cas de succès, à participer à toute compétition automobile sur le sol européen, y compris en formule 1.

Nikita Mazepin avait été évincé de l'écurie de Formule 1 Haas après l'invasion russe en Ukraine, et avait ensuite intégré début mars 2022 la liste des personnalités russes sanctionnées par l'UE au même titre que son père, l'oligarque Dmitry Mazepin, propriétaire et PDG du fabricant de produits chimiques Uralchem.

L'UE considérait Nikita Mazepin comme lié à un homme d'affaires influent (son père) ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour la Russie.

Vladimir Poutine et Dmitry Mazepin Photo : Getty Images / MIKHAIL METZEL

Dmitry Mazepin soutient la carrière de pilote de son fils depuis ses débuts. En 2021, Nikita Mazepin avait intégré la formule 1 au sein de l'écurie Haas, arrivant avec un tout nouveau commanditaire : le groupe russe Uralkali, dont Dmitry Mazepin est actionnaire à travers l'entreprise Uralchem.

Après l'invasion russe en Ukraine, l'écurie américaine Haas avait rompu son partenariat avec Uralkali.

L'ordonnance ne permet pas à Mazepin de concourir pour une équipe liée à son père ou à toute personne sanctionnée par l'UE.

En cas de recrutement en Formule 1 ou dans un autre sport automobile se déroulant sur le territoire européen, Nikita Mazepin doit s'engager à courir sous un drapeau neutre et à signer l'engagement des pilotes requis par la Fédération internationale automobile à cet effet , prévoit l'ordonnance.

« Je suis très heureux de cette décision, qui me donne l'espoir de reprendre ma carrière professionnelle dans la course automobile internationale. » — Une citation de Nikita Mazepin

Je vais faire tout mon possible pour rattraper le temps perdu et regarder en avant pour le sport que j'aime et auquel j'ai dédié ma vie , a-t-il ajouté.

Le Tribunal de l'UE a estimé que Nikita Mazepin n'est aucunement impliqué dans l'agression subie par l'Ukraine et n'exerce aucune activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus à la Russie.

Elle relève aussi qu'il a toujours maintenu une position neutre sur la guerre en tant qu'athlète professionnel .

Il demande uniquement que lui soit donnée l'opportunité de poursuivre sa carrière (...) sans le soutien financier de son père , souligne l'ordonnance.

Pour motiver sa décision, le Tribunal a aussi estimé que le Conseil européen, qui contestait cette demande, n'a pas fourni d'éléments probants montrant que l'ex-pilote de Haas devait être considéré comme étant toujours lié à son père .

En avril 2022, les autorités italiennes ont mis sous séquestre une villa de plus de 100 millions d'euros liée à Nikita Mazepin.