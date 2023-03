Quand le sport veut cesser de mendier

Avec un budget total de 172,6 millions de dollars pour l’exercice 2022-2023, ce secteur de l’économie peine à préserver le peu qui reste en place pour la pratique du sport à tous les niveaux.

En entrevue à Radio-Canada Sports, Patrick Kearney, président de Judo-Québec et membre du conseil d’administration de Sports Québec, affirme qu’il est grand temps d’y aller d’un tir groupé pour avoir un meilleur rapport de force.

Il applaudit les décisions et les actions récentes de la Coalition pour l’avenir du sport au Québec (CASQ) qui a déposé un mémoire comprenant 15 recommandations et des demandes de financement additionnel d’une valeur de 1,1 milliard de dollars pour les quatre prochaines années.

Il faut que nos actions soient plus politiques. En culture, ils ont compris ça depuis longtemps. Leur budget de 1,7 milliard de dollars est 10 fois supérieur au nôtre. Tant mieux pour eux, et il faut s’en inspirer , a soutenu celui qui parle en connaissance de cause.

L’homme a plus d’une corde à son arc. Il est à la tête du Festival Santa Teresa qui a lieu en mai, à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal. Il dirige aussi Refrain, un regroupement de près d’une centaine de petits festivals et événements de partout au Québec.

« Depuis trop longtemps, la gestion et l’encadrement du sport au Québec reposent sur le bénévolat. Or, ce portrait ne tient plus la route. Les gens s’impliquent de moins en moins et la pandémie est venue accentuer le problème. » — Une citation de Patrick Kearney, président de Judo-Québec

Il a renchéri en indiquant qu’il serait impensable de demander à des techniciens de scène d’œuvrer bénévolement, par simple grandeur d’âme, pour que les spectacles de son festival aient lieu.

Aux limites du possible

En consultant la liste des 67 fédérations et regroupements à Sports Québec, on constate que près du tiers d’entre eux n’ont qu’une seule personne, quand ce n’est pas un individu à mi-temps, pour assurer la permanence de leur siège social.

C’est le cas pour les Associations du sport pour les aveugles et les sourds, le ballon sur glace (ballon-balai), le canoë-kayak, l’orientation, le cross-country, la dynamophilie, la natation en eaux vives, l’haltérophilie, le handball, le karaté, le kinball, la lutte, le netball, le parasport, le pickleball, les sports à qautre murs (squash, racquetball, etc), les quilles, le ski acrobatique, le ski de fond, le ski alpin, la planche à neige, le taekwondo et le télémark.

Le plus souvent, ce sont des directeurs et directrices qui portent tous les chapeaux et assument tous les rôles. C’est le cas du côté de la Fédération de karaté, où le directeur des activités, Georges Struthers, donne tout son sens à l’expression en vogue : et autres tâches connexes .

Des élèves dans une école de karaté. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

En plus de répondre au téléphone et aux multiples demandes et questions venues de l’extérieur, il s’occupe des opérations normales comme la planification et la gestion des tournois, des compétitions et des événements.

Cela inclut la planification de la logistique et du transport du matériel toujours entreposé dans les sous-sols du stade olympique en dépit du déménagement récent des fédérations dans leur nouvelle Maison du loisir et du sport dans l’est de Montréal.

En plus d’assurer la liaison avec les clubs (on en compte environ 110 au Québec), il voit aussi à la mise à jour de la liste des membres licenciés et à la réception du paiement de leurs droits d’adhésion, que ce soit en mode électronique ou par chèque.

Les inscriptions aux événements se faisant sur une plateforme électronique, il doit aussi s’assurer de son bon fonctionnement. Le hasard a voulu, au moment de notre conversation, que le serveur du Regroupement du Loisir et du Sport ait été la cible d'une cyberattaque qui a paralysé, pendant près de 48 heures, toutes les communications du regroupement.

À cela, il faut ajouter l’organisation des formations destinées aux entraîneurs, aux arbitres et aux athlètes, ainsi que la mise en place de tout ce qui a trait à la gouvernance, à la sécurité et à la bonne conduite, trois sujets en vogue à la lumière des situations récentes qui entachent le milieu sportif.

Struthers dit qu’il peut, à certains égards, compter sur la participation volontaire des membres du conseil de la fédération qui occupent tous des emplois permanents en marge de leur passion pour le sport.

En poste depuis 11 ans, Struthers n'avait aucun lien avec le karaté quand il a été recruté. Diplômé de l'Université de Montréal en éducation physique, détenteur d’une maîtrise en sciences du sport avec une spécialisation en psychologie du sport, il doit, selon sa description de poste originale, effectuer toutes ses tâches dans une semaine de travail normale de 37 heures et demie.

Vous ne serez pas étonnés d’apprendre qu’il en travaille en moyenne plus de 50. Sachant cela, on ne peut que lui souhaiter que le gouvernement entende les souhaits de la Coalition pour l’avenir du sport. Selon Struthers, deux employés à temps plein de plus ne constitueraient pas un luxe pour répondre aux besoins exprimés dans toutes les régions du Québec.

« Ce que je regrette le plus dans la situation actuelle, c’est qu’elle ne me permet pas de planifier et d’organiser le développement du karaté de façon adéquate. Je ne fais que répondre aux urgences . » — Une citation de Georges Struthers, directeur des activités de Karaté Québec

Même lutte chez les plus petits

Même son de cloche à la Fédération de lutte, où l’athlète olympique Martine Dugrenier doit trouver du temps en dehors de ses heures comme professeur d’éducation physique au Cégep Vanier.

Cette fédération est certes plus modeste, mais elle sert tout de même une vingtaine de clubs et quelque 350 membres essentiellement regroupés à Montréal, sur la Rive-Sud et en Montérégie.

Martine Dugrenier Photo : Facebook / Martine Dugrenier

Nous sommes surtout présents dans les écoles où nos entraîneurs sont aussi des professeurs d’éducation physique. Nous manquons cruellement d’entraîneurs et nous aurions besoin de consacrer plus de temps à faire connaître notre sport , a dit Dugrenier, devenue directrice générale de la Fédération de lutte, poste qui n’existait pas avant 2019.

Elle dit y consacrer entre 25 et 30 heures par semaine en travaillant de la maison étant donné que la fédération n’a pas de bureau dans les murs de la Maison du loisir et du sport.

Elle n’était pas présente non plus au temps des dédales du stade olympique, mais Dugrenier a laissé entendre que des discussions auraient bientôt lieu avec le Regroupement du Loisir et du Sport afin de remédier à cette situation.

« Avec plus d’argent, on procéderait sans doute à l’embauche d’un ou deux assistants qui s’occuperaient des tâches administratives qui me prennent un temps fou. Je pourrai peut-être alors intéresser des jeunes à mon sport . » — Une citation de Martine Dugrenier, directrice générale, Fédération de lutte olympique du Québec

Créer un modèle québécois

Il n’y a pas qu’au sein des fédérations, des associations et des regroupements où l’on s’inquiète face à l’état général des lieux et à la situation de la santé et de la condition physique générale des Québécois et des Québécoises.

Pierre Lavoie, président et fondateur du célèbre défi qui porte son nom, appuie lui aussi sur la sonnette d’alarme.

Les fédérations et les associations doivent jouer un rôle important dans la vie des jeunes pour qu’ils puissent continuer à être actifs dans l’avenir , a expliqué Lavoie.

Pour lui, le Québec a malheureusement emprunté la voie de la surspécialisation des jeunes dans une discipline unique. La plupart du temps, il n’est question que de hockey.

Ce phénomène entraîne de l’exclusion. Ça les spécialise, mais les jeunes finissent par décrocher du sport parce qu’ils manquent de compétences dans leur coffre à outils. Si on ferme l’aréna à cause de la COVID, les parents s’insurgent parce que leurs enfants ne bougent pas.

Pierre Lavoie Photo : Radio-Canada

Il souligne que ces jeunes se retrouvent alors sans autre avenue parce qu’ils ne savent pas faire du ski de fond ou qu’ils ne savent pas nager.

« Si on veut que les jeunes soient actifs toute leur vie, il faut augmenter le nombre de leurs compétences, comme ça se fait déjà en Scandinavie. Ils peuvent avoir un sport pour lequel ils se passionnent, mais ça ne doit pas devenir exclusif. » — Une citation de Pierre Lavoie

Il a d’ailleurs déposé un mémoire dans lequel Marc Denis a puisé trois des recommandations présentes dans son rapport sur le développement du hockey au Québec : l’inclusion, l’accessibilité et l'absence d'une spécialisation avant l’âge de 13 ans.

Pour Pierre Lavoie, le changement de culture commencerait à l’école sous l’impulsion des professeurs d’éducation physique qui élargiraient l’éventail de la pratique sportive. Ce n’est qu’ensuite que s’amorcerait une forme de spécialisation, laquelle serait encadrée par le sport civil et les fédérations.

Le ministère du Sport, du Loisir et du Plein air devrait ajouter la notion d’activité physique à son nom parce que 70 % des gens n’aiment pas faire du sport. Si on leur parle d’activité physique ou d’aller marcher pour leur santé, tu réponds alors à leur besoin.

Selon lui, pour que le Québec entre dans la modernité et puisse se distinguer en matière d’encadrement sportif, il faut créer un modèle québécois qui alliera l’incitation à l’activité physique et la notion de prévention pour la santé des gens.

Durant la pandémie, on a fait un plan de sauvetage pour les entreprises, un pour la culture, un pour les restaurateurs, mais on ne l’a pas fait pour l’activité physique et le sport , déclare-t-il en rappelant que 18 des 70 millions dégagés en urgence par la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, avaient été versés dans les coffres des équipes de la LHJMQ.

Des besoins criants

Les demandes de la CASQ comprennent aussi le souhait que soient doublées les sommes déjà promises par la ministre Charest pour le financement de nouvelles installations ou pour la mise à niveau d’infrastructures déjà existantes.

En 2022, le gouvernement s’est engagé avec une enveloppe globale de 1,5 milliard sur 10 ans, soit l’équivalent de 150 millions par année pour l’ensemble du territoire québécois.

Une goutte d’eau dans un océan de besoins plus criants les uns que les autres, a déploré Pierre Lavoie. Le vrai chiffre n’est peut-être pas 300 millions de dollars par année. C’est peut-être 2 milliards. Le problème, c’est qu’on ne fait pas l’exercice des besoins réels. On a entendu le maire de Gaspé parler d’un aréna. À Saguenay, on doit construire une double piscine à l’université (UQAC), avec une patinoire olympique, et on doit refaire le Centre Georges-Vézina. Ça nous prend 120 millions. Avec 150 millions de disponibles, on n’y arrivera pas.

Selon nos sources, une large part des 150 millions prévus dans le budget de la province, qui sera divulgué le 21 mars, irait vers la réalisation de deux projets d’amphithéâtres qui serviraient essentiellement aux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à Saguenay et à Victoriaville.

Si cela s’avérait, il ne resterait que des miettes pour les autres municipalités en demande de soutien pour la réalisation de projets de piscines, de centres et de terrains sportifs en tous genres.

Deux jeunes filles pratiquent le judo devant leur entraîneur. Photo : Clifford Jean-Félix

Patrick Kearney avance qu’il n’existe à ce jour aucun registre exhaustif des infrastructures sportives existantes au Québec.

Ainsi, outre des relevés récemment entrepris pour savoir combien on retrouve d’arénas et de piscines sur le territoire québécois, personne n’est en mesure de fournir de chiffres précis quant au nombre de terrains de baseball, de tennis, de basketball, de soccer, de pétanques ni de dire combien il y a de dojos de judo ou de karaté. On ne dispose pas non plus de détails quant à l'état des lieux ou des installations.

« On continue d’investir dans le système de la maladie au lieu d’avoir un vrai système qui favorise le maintien d’une bonne santé. Le prochain budget va consacrer au-delà de 56 milliards de dollars à la santé. Les choses vont changer quand Québec comprendra que chaque dollar investi dans la prévention par le biais de l’activité physique permet d’en économiser sept en soins dont on n’a plus besoin parce que la population est en meilleure santé. » — Une citation de Patrick Kearney, président de Judo Québec

Il cite en exemple les leçons de judo offertes aux ainés pour leur apprendre à amortir les chutes dont ils peuvent souvent être victimes.

Il rappelle l’histoire de cette dame de 93 ans qui a basculé à l’intérieur de l’autobus dans lequel elle venait de monter quand le chauffeur y est allé d’un démarrage trop sec.

Au lieu de tomber lourdement et de se fracturer le dos ou le bassin, la dame a pu rouler et se relever sans le moindre mal. Patrick Kearney affirme que l’activité physique a probablement permis au gouvernement de sauver de 200 000 à 300 000 $ en soins prolongés en CHSLD.