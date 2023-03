Un premier Haïtien au royaume de Disney

Le spectacle sur glace Disney on Ice s'est arrêté à Montréal du 2 au 5 mars. Et, pour la première fois, un jeune Haïtien faisait partie de la troupe de patineurs.

Parmi ces patineurs émérites, il y a Olwith Lindor. Tout un parcours pour ce rescapé du séisme qui a frappé Haïti en 2010. Aujourd’hui, Olwith se souvient de ces terribles instants.

Le 12 janvier 2010, c’est un jour inoubliable, marquant. Je me souviens qu'on marchait dans la rue en sortant de l’église avec mes amis, ma famille en pleine rue et, tout d’un coup, tout a changé en quelques secondes. Le séisme! C’était terrible, car on n’avait jamais connu de tremblement de terre comme ça et ça a été vraiment fatal. Moi, j’ai eu de la chance, mais autour de nous, on a tous un membre de la famille qui a disparu.

« En quelques secondes, tout a changé, la vie, les rêves, les projets, l’environnement. » — Une citation de Olwith Lindor, patineur haïtien

Mais on s’est relevés après, car, comme on dit : "Tant de vie, tant d’espoir." La vie, c’est lutter. On s'est relevés et on prend le chemin pour continuer la lutte , poursuit le jeune patineur, sourire aux lèvres.

Les personnages de Walt Disney vont s'arrêter dans les arénas du pays au cours des prochains mois. L'histoire d'un des patineurs est digne d'un conte de fées. Reportage de Robert Frosi

Après le séisme, Olwith est parti rejoindre sa sœur qui vivait au Brésil. C’est là qu’il a appris le patinage. Pour Olwith, c’est toute une fierté que d’être le premier Haïtien chez Disney. C’est surtout une image positive qu’il veut donner de son pays natal.

Encore aujourd’hui, il s’informe sur la situation haïtienne.

En Haïti, il y a une grande crise politique qui engendre l’impunité, la corruption, le chômage et des crimes de toutes sortes et, maintenant, travailler avec Disney, c’est une chose positive et ça peut apporter beaucoup. Bien sûr que j’ai une très grande fierté d’être le premier Haïtien et d'être la genèse de la génération future. Un exemple peut-être pour les jeunes Haïtiens.

Dans La reine des neiges et Encanto, Olwith est obligé d’apprendre tous les rôles, car il exerce celui de remplaçant. Comme il le dit, il est comme un pompier qui, à chaque instant, doit éteindre les feux.

Comme on peut le lire dans le programme, les spectateurs apprendront que chacun a son propre don, magique ou pas, et qu’être sincère envers soi-même et aimer ceux qui nous entourent est ce qui nous rend précieux .

Olwith Lindor, premier patineur haïtien chez Disney Photo : Radio-Canada / Robert Frosi

L’histoire des deux spectacles parle de forces surhumaines, de magie et, surtout, du don que chacun a en soi. La vie d’Olwith en est un bon exemple. Il veut maintenant, par ses performances, envoyer des messages d’espoir.

Ce que je veux dire aux jeunes, c’est que, quand vous faites quelque chose, il faut le faire avec amour et passion, dans la discipline et le respect. De la patience, surtout, et de l’intensité. Si vous êtes tout cela, on va atteindre notre rendez-vous, on sera au sommet.

Olwith LIndor sur une affiche de Disney Photo : Disney

Olwith Lindor est bien conscient de la chance qui s’est ouverte à lui. Quand un jour le monde s'est écroulé autour de lui, il s'est relevé pour glisser maintenant sur toutes les glaces du monde. Son souhait? Que d’autres Haïtiens marchent dans ses pas.

Autrefois, Haïti a eu des rois; aujourd'hui, c'est au tour d'Olwith de faire son entrée dans le royaume de Disney.