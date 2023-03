Djokovic atteint facilement les demi-finales à Dubaï

C'est la 20e victoire de suite du Serbe, et sa 15e en 2023.

Le numéro un mondial, qui fait son retour à la compétition à dans les Émirats arabes unis un mois après son sacre aux Internationaux d'Australie, l'a emporté en seulement 1 h 21 min de jeu.

Après avoir remporté la première manche en seulement 36 minutes, le numéro un mondial a dû travailler un peu plus fort pour prendre l'avantage 6-5 au bout de sa cinquième balle de bris en deuxième manche.

Il a ensuite conclu la rencontre avec un jeu blanc, son quatrième dans l'ultime manche.

« J'ai trouvé le bon rythme pour mon service dans la deuxième manche, cela m'a aidé pour faire face au bon retour de Hurkacz. » — Une citation de Novak Djokovic

Djokovic affrontera en demi-finales le Russe Daniil Medvedev qui a vaincu le Croate Borna Coric (no 8) en deux manches de 6-3 et 6-2.

Plus tôt dans la journée, le Russe Andrey Rublev (no 2) et l'Allemand Alexander Zverev (no 7) ont également atteint le dernier carré d'as.

Rublev a éliminé le Néerlandais Botic van de Zandschulp 6-3 et 7-6 (7/3), tandis que Zverev a vaincu l'Italien Lorenzo Sonego, tombeur de Félix Auger-Aliassime la veille 7-5 et 6-4.