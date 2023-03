Andre De Grasse priorise sa santé avant la compétition

L'athlète originaire de Markham, en Ontario, a été ralenti par une blessure à un pied et par une deuxième infection à la COVID-19 en 2022. Cette dernière s'est produite moins d'un mois avant le début des Championnats du monde d'athlétisme, où il a été incapable de se qualifier pour la finale du 100 m. Il s'est ensuite retiré du 200 m, avant de mener le Canada à la conquête de l'or au 4 x 100 m.

La difficile saison 2022 étant maintenant derrière lui, le champion olympique en titre du 200 m a déclaré que son objectif cette saison est de rester en santé.

« Je sais que je peux accomplir de grandes choses lorsque je suis en santé. Il est encore tôt dans la saison, donc je voulais rester ici, prendre une étape à la fois et être en santé. Et lorsque je serai en pleine santé, alors, bien sûr, je commencerai à établir mes objectifs pour la saison qui s'en vient. » — Une citation de Andre De Grasse

J'ai toujours confiance en mon talent. Si je suis en santé, alors je suis super confiant. De toute évidence, quand je suis affaibli, alors ça devient difficile de fournir le plein effort , a-t-il ajouté.

L'athlète de 28 ans n'a toujours pas participé à une compétition en 2023. Il s'est exécuté pour la dernière fois le 12 septembre dernier à Bellinzona, en Suisse, où il a réalisé un chrono de 10,37 s au 100 m .

Depuis ce temps, De Grasse a déménagé de Jacksonville à Orlando, en Floride, et a commencé à s'entraîner avec un nouvel instructeur, John Coghlan. Avec sa conjointe Nia Ali et leurs trois enfants, ils ont emménagé dans leur nouvelle résidence en janvier.

« C'est bien d'être mal à l'aise pendant un certain temps, puis, éventuellement, tu retrouves ta routine, tes points de repère et tu t'adaptes à ta nouvelle ville d'accueil. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment. » — Une citation de Andre De Grasse

De Grasse espère effectuer un retour à la compétition en avril, mais il est conscient que le temps passe vite.

Oui, je suis nerveux. Je n'ai pas couru depuis un certain temps et les dernières fois que je l'ai fait, ça n'a pas bien été , a-t-il admis. Mais comme on dit souvent en athlétisme, il faut tourner la page et se concentrer sur la prochaine épreuve. Tu oublies la dernière, parce que tout peut se produire.

Bien que les mondiaux doivent se dérouler du 19 au 27 août à Budapest, en Hongrie, et que les Jeux de Paris auront lieu l'été prochain, le détenteur de six médailles olympiques essaie de ne pas trop se projeter vers l'avant.