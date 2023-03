La nomination à titre intérimaire de Charmaine Crooks à la tête de Canada Soccer insuffle un véritable renouveau dans une fédération empêtrée dans la tourmente depuis de nombreux mois.

J’ai d’ailleurs bon espoir de voir cette ancienne athlète olympique être définitivement installée au poste de présidente.

La médaillée d’argent au relais 4 x 400 m aux Jeux de Los Angeles en 1984 semble réunir, à mes yeux, toutes les qualités nécessaires pour répondre aux nouveaux standards du soccer canadien. D’abord à travers son parcours d’ancienne athlète de haut niveau.

Le fait d’avoir consacré la première partie de sa vie à l’athlétisme lui permet de savoir mieux que personne les réalités – et les frustrations –, peu connues, que peuvent vivre les sportifs au quotidien, telles que le manque d’infrastructures adaptées ou les inégalités salariales.

Sa nomination viendrait surtout chambouler certains de mes principes.

En effet, j’ai pour habitude de ne jamais mettre en avant l’origine, le sexe ou la couleur de peau d’une personnalité qui se surpasse ou se distingue par une quelconque nomination, car j’avais le sentiment de diminuer son mérite après toutes les années de travail et de sacrifices fournis pour mériter une distinction.

Au vu du manque de considération et de respect qui touche le soccer féminin au Canada et dans de nombreux pays, il était important, à mes yeux, que ce soit une femme qui incarne le renouveau à la fédération.

Au cours des deux dernières années, j’ai pu m’ouvrir davantage et en apprendre grandement sur le monde du soccer féminin, notamment grâce aux différents sujets abordés dans notre balado Tellement soccer.

Et les scandales à répétition qui frappent souvent les équipes féminines m’ont fait comprendre qu’il fallait beaucoup plus de femmes aux commandes des fédérations afin de faire évoluer les mentalités de ces institutions conçues par des hommes et pour des hommes.

D’ailleurs, d’autres fédérations nationales de soccer ont aussi nommé des femmes à la tête de leur instance ces dernières années, notamment Lise Klaveness en Norvège, Debbie Hewitt en Angleterre ou Cindy Parlow aux États-Unis.

Espérons donc que Charmaine Crooks et ses équipes permettent à tous les amateurs de soccer au Canada de se concentrer sur le beau spectacle que nous offrent les joueurs et les joueuses depuis de nombreuses années.