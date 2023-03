Lance Stroll participera au Grand Prix de Bahreïn

Le pilote de développement Felipe Drugovich a remplacé le Canadien aux côtés de l'Espagnol Fernando Alonso lors des essais, après que Stroll se fut blessé à l'entraînement, à vélo, en Espagne. Aston Martin a confirmé son retour en piste jeudi.

C'était frustrant de ne pas être à Bahreïn pour les essais hivernaux et j'ai été déçu de manquer les trois jours en piste, a déclaré Stroll par voie de communiqué. Cependant, à cause de ma blessure à un poignet, l'équipe et moi avons pensé qu'il valait mieux se concentrer sur la récupération afin que je sois prêt pour ce week-end et la longue saison qui est sur le point de commencer.

En l'absence de Stroll, Alonso et Drugovich ont réussi certains des meilleurs chronos des essais hivernaux, ce qui laisse croire qu'Aston Martin pourrait se retrouver en tête des équipes de milieu de grille, et peut-être même menacer Mercedes et Ferrari.

C'était un malheureux accident. Je suis tombé de mon vélo lorsque mon pneu a heurté un nid-de-poule, a expliqué le Québécois. Heureusement pour moi, la blessure était superficielle et une légère intervention chirurgicale au poignet droit a résolu le problème très rapidement.

Depuis, je travaille fort avec mon équipe pour m'assurer que je serai en pleine forme pour piloter ce week-end , a-t-il ajouté.

Drugovich, le champion en titre de formule 2, et un autre pilote de développement, l'ancien de l'équipe McLaren Stoffel Vandoorne, seront sur place ce week-end.

Stroll, le fils de l'homme d'affaires et propriétaire de l'écurie Aston Martin Lawrence Stroll, entamera sa septième saison en F1. Il compte trois podiums dans sa carrière.

Les essais libres se dérouleront vendredi et seront suivis d'une séance de qualifications samedi et de la course dimanche.