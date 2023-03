Une 5e place pour le Canada en snowboard cross

La compétition a été remportée par Charlotte Bankes et Huw Nightingale de la Grande-Bretagne. Ils ont devancé Jakob Dusek et Pia Zerkhold de l'Autriche, et Merlin Surget et Chloé Trespeuch de la France. Les représentants américains Nick Baumgartner et Lindsey Jacobellis ont terminé au pied du podium.

L'équipe canadienne a obtenu le meilleur résultat de la petite finale, devant des paires suisses, américaines et françaises.

L'épreuve mixte devait initialement être présentée au courant de la fin de semaine, mais les organisateurs ont préféré la devancer en raison des conditions météorologiques.

En solo mercredi, Grondin a été stoppé en quarts de finale. Le Beauceron avait alors blâmé un rival qui l'a heurté en piste, le ralentissant considérablement dans sa course.

Sa compatriote McManiman a quant à elle atteint la petite finale pour aboutir au 7e rang. Il s'agissait pour elle d'un retour réussi, après presque deux mois d'absence sur les pistes enneigées.

Aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, Grondin avait gagné la médaille de bronze à l'épreuve mixte par équipe en compagnie de la Britanno-Colombienne Meryeta O’Dine.