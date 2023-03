Les performances de ces athlètes comptent pour la fameuse course au drapeau et leurs médailles sont aussi calculées au tableau des récompenses de chaque province et territoire. Les Jeux du Canada sont un parfait exemple de l’intégration des para-athlètes dans le système sportif du pays.

Lyne Marie Bilodeau, qui a pris part aux Jeux paralympiques d’hiver à Pékin en paraski nordique, l’an passé, a participé aux Jeux du Canada en 2019.

C’est une expérience incroyable qui m’a servi comme tremplin pour les Jeux paralympiques, affirme Bilodeau. Les Jeux du Canada ressemblent beaucoup à des Jeux paralympiques avec l’ambiance positive. On sent beaucoup d’ouverture d’esprit et d’entraide.

Le départ d'une course de ski paranordique aux Jeux du Canada. Photo : Josée Basque

Le paraski nordique est inclus dans les Jeux d’hiver du Canada depuis 2011. Nordiq Canada, la fédération nationale, travaille en étroite collaboration et entretient d’excellentes relations avec le Conseil des Jeux du Canada pour s’assurer qu’il existe des occasions de courses pertinentes et compétitives pour les paraskieurs.

Nous travaillons également avec le comité organisateur local et les officiels techniques pour nous assurer que les parcours sont compétitifs, que le site est accessible et que les courses répondent à nos exigences techniques, mentionne Kate Boyd, directrice de la haute performance paranordique à Nordiq Canada. Cela aide à élargir les connaissances et l’expérience des comités organisateurs et des officiels dans l’organisation d’événements para.

Nous avons toujours été reconnaissants de l’inclusion du paranordique aux Jeux d’hiver du Canada, comme une occasion de développement pour les jeunes skieurs et entraîneurs paranordiques. C’est également l’une des rares occasions pour les athlètes de partout au pays de s’affronter, étant donné la taille du Canada et le coût des déplacements et des compétitions. Cela donne à nos entraîneurs nationaux l’occasion de voir tous les meilleurs jeunes athlètes paranordiques du Canada concourir en un seul endroit; et de rencontrer et de former des entraîneurs paranordiques provinciaux , ajoute-t-elle.

D’ailleurs, cette année à l’Île-du-Prince-Édouard, le site nordique du parc provincial de ski Brookvale est un héritage des Jeux d’hiver du Canada de 1991. Ce site a joué un rôle clé dans le parcours sportif de l’athlète paralympique Mark Arendz qui a gagné plus de 10 médailles durant sa carrière et qui est originaire de la province. Bien qu’il ne soit pas un ancien des Jeux du Canada, les Jeux ont tout de même eu un impact sur son développement en tant qu’athlète d’élite, et le site porte maintenant le nom de Parc de ski provincial Mark-Arendz.

Erica Carmela Scarff de l'équipe ontarienne a remporté le 800 m aux Jeux du Canada. Photo : Josée Basque

Les premières épreuves de parasports aux Jeux du Canada remontent au milieu des années 1990. De nombreux athlètes canadiens qui se sont illustrés sur la scène internationale sont passés par cette compétition. On a qu’à penser à Patrick Anderson, Katarina Roxon, Brian McKeever, Stephanie Dixon, Brent Lakatos, Brittany Hudak, Stefan Daniel et Cindy Ouellet.

L’une de nos principales priorités aux Jeux du Canada est de renforcer le parcours de haute performance pour les athlètes, les entraîneurs et les officiels canadiens, dit Kelly-Ann Paul, présidente et directrice générale du Conseil des Jeux du Canada. Nous nous efforçons de voir les anciens des Jeux du Canada continuer à représenter le Canada et à susciter l’excellence aux Jeux olympiques, paralympiques et Olympiques spéciaux mondiaux ou dans le sport professionnel.

En tant qu’événement intégré, les Jeux du Canada aident à braquer les projecteurs nationaux sur les parasports pour les participants, les bénévoles, les spectateurs et les médias dans les communautés à travers le Canada, mais n’entre pas qui veut dans le programme sportif.

Les sports sont choisis pour chacun des Jeux du Canada au moyen d’un processus de sélection objectif et transparent. Tous les sports doivent passer par ce processus. L’inclusion étant l’un des principaux objectifs, il existe un processus de candidature distinct spécifiquement pour les événements parasportifs et pour les Olympiques spéciaux.

Pour les prochains Jeux d’été en 2025, des épreuves de paracyclisme seront ajoutées pour la première fois.