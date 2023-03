Blessé, James Pantemis s’absentera pendant quelques semaines

Les nouvelles n'étaient pas très bonnes dans le camp du CF Montréal, qui devra se passer des services du gardien James Pantemis pour un certain temps.

L'entraîneur-chef Hernán Losada a offert une mise à jour médicale peu encourageante au sujet de Pantemis après l'entraînement des siens, mercredi, au stade olympique. Il a parlé d'une absence qui pourrait aller de deux à quatre semaines, voire peut-être jusqu'à six semaines, ou plus longue encore.

« C'est certain qu'il ne jouera pas ce week-end. Le diagnostic n'est pas encore clair, mais c'est certain qu'il ne jouera pas pour les deux, trois ou quatre prochaines semaines. Après cela, ce sera en fonction de la rééducation et de quel type de rééducation [les médecins] vont favoriser. » — Une citation de Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Losada a également précisé qu'en retombant au sol dans la défaite de 2-0 du onze montréalais aux mains de l'Inter Miami samedi dernier, son gardien no 1 avait subi une séparation de l'épaule.

Celle-ci s'est toutefois immédiatement replacée, a-t-il ajouté. Un ligament a par contre été touché et l'état de santé définitif du Montréalais de 26 ans ne sera connu que dans les prochains jours.

Maintenant, il faut voir quelle sera la meilleure décision à prendre pour sa rééducation , a expliqué Losada.

Le patron du CF Montréal a ajouté que la première équipe négocierait lors des prochaines semaines avec les gardiens Jonathan Sirois, qui obtiendra son premier départ en MLS samedi contre l'Austin FC, et Logan Ketterer. Mais il n'a pas exclu le besoin d'aller chercher de l'aide extérieure.

On verra, si c'est vraiment pour longtemps, on aura peut-être besoin d'un troisième gardien, a indiqué Losada. Sinon, si James peut revenir dans quatre, cinq ou six semaines, nous n'aurons pas besoin de le faire.

Saisir son occasion

Comme l'équipe de réserve n'évolue pas en MLS Next Pro, le CF Montréal n'a aucun autre gardien disposant d'un contrat lui permettant de venir dépanner la première équipe.

Sirois a remplacé au pied levé Pantemis dans le match contre Miami. Celui qui a joué les deux dernières saisons dans la Première Ligue canadienne (PLC) devra maintenant prouver qu'il peut prendre la place de no 1 en l'absence de Pantemis.

C'est aux joueurs qui profitent de cette occasion de la prendre, a illustré Losada. Je dis toujours qu'il faut toujours être prêt, car on ne sait pas quand on va avoir besoin de nous. C'est une belle occasion pour Jonathan de montrer à quel point il est prêt. Nous mettons toute notre confiance en lui.

Sirois attendait cette occasion depuis longtemps et se dit prêt à relever le défi.

« Je reviens [de la PLC] un meilleur joueur, à moi d'embarquer sur le terrain et de faire de mon mieux. Je travaille d'arrache-pied sur mes habiletés chaque jour. Je ne suis pas ici pour me comparer à qui que ce soit. Je crois que j'ai fait un bon travail pendant les matchs préparatoires, et c'est pourquoi je suis confiant. » — Une citation de Jonathan Sirois, gardien du CF Montréal

J'ai joué toute la rencontre contre [l'équipe de réserve des Rapids] du Colorado, j'ai déjà un 90 minutes dans les jambes. À moi de bien faire , a-t-il déclaré.

Si plusieurs joueurs ont par le passé profité de blessures à un titulaire pour s'imposer comme partant, Sirois n'est pas dans cet état d'esprit. Du moins pour l'instant.

Je ne le vois pas comme ça, j'y vais match par match, a-t-il assuré. Mon premier match, ce sera mes débuts en MLS, donc je ne pense pas à aller me chercher un poste pour le moment. Je travaille sur ce que je peux faire. Je ne me compare pas à personne pour le moment.

Cela dit, ça demeure une audition. Il va y avoir beaucoup d'yeux sur moi, le directeur sportif va sûrement regarder mes performances. C'est à moi de montrer au club que je peux prendre ce rôle-là [si l'absence de Pantemis devait se prolonger].

Arrivée de Jabang

La blessure de Pantemis vient ajouter aux malheurs du club, déjà privé des défenseurs George Campbell, Robert Thorkelsson et Joel Waterman. Ces blessures s'ajoutent à celles de l'attaquant Jojea Kwizera et du milieu de terrain Matko Miljevic.

Losada a indiqué que si Waterman n'était pas en mesure de rejoindre le groupe ce week-end au Texas, il s'attendait à le revoir la semaine prochaine à Nashville.

Le chef de la direction sportive Olivier Renard est toutefois venu en aide à son entraîneur en mettant sous contrat le jeune défenseur Ousman Jabang, mercredi.

L'Américain de 21 ans a été le choix de troisième tour (75e au total) du CF Montréal lors du super repêchage 2023 de la MLS. Le contrat est valide pour la saison en cours et comporte des clauses d'option pour les trois suivantes. Il pourrait être disponible pour jouer dès samedi.