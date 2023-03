Le trio de Nick Suzuki a retrouvé ses repères en février

Le Canadien s’est fort bien débrouillé au mois de février avec un dossier de six victoires et trois défaites. Contrairement à son début de saison, alors que la chance avait largement contribué au succès de l’équipe, le niveau de jeu s’est relevé au cours de ce dernier mois.

Un texte d'Alain Usereau

Le Tricolore a une fiche de 4-3 dans les matchs à écarts significatifs (trois buts ou plus), dont deux victoires contre les Oilers d’Edmonton et les Devils du New Jersey.

Sur le plan individuel, Rafaël Harvey-Pinard avait terminé le mois de janvier avec force et l’on pouvait se demander s’il pouvait continuer sur cette lancée.

Le premier de classe en février est plutôt Nick Suzuki. Ses deux coéquipiers de trio font aussi partie du top 5.

Michael Matheson, remis de ses blessures, a confirmé les apparences en dominant les défenseurs du Tricolore.

Nick Suzuki 0,95

Michael Matheson 0,92

Rafaël Harvey-Pinard 0,49

Josh Anderson 0,48

Justin Barron 0,40

Pour l’ensemble de la saison, Harvey-Pinard est le meneur, tout juste devant Suzuki.

Rafaël Harvey-Pinard 1,37

Nick Suzuki 1,32

Cole Caufield 0,95

Kirby Dach 0,75

Michael Matheson 0,67

Quelle est la prochaine étape pour Harvey-Pinard? Plusieurs estiment que Cole Caufield est l’ailier attitré de Suzuki et il est difficile d’aller dans le sens contraire du consensus. Pour l'attaquant québécois, son défi est bien sûr de continuer son bon travail. Il jouit d’une occasion en or de se faire un nom et de montrer qu’il peut jouer dans les deux premiers trios.

Dans le sport professionnel, il n’est pas facile de se défaire d’une étiquette, quelle qu’elle soit.

À lui de saisir sa chance.

Que faire avec Josh Anderson?

La direction du CH est en mode reconstruction, tout le monde en est conscient.

Josh Anderson Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Il était écrit dans le ciel que plusieurs vétérans allaient changer d’équipe avant la fin de la saison. Que faire avec Josh Anderson?

Il est le prototype de joueur que tout entraîneur veut avoir et c’est encore plus vrai dans les séries. Il aura 29 ans au mois de mai. Or, les meilleures performances d’un athlète surviennent généralement de 25 à 29 ans.

Anderson sera-t-il toujours aussi efficace lorsque l’équipe arrivera à maturité et sera compétitive? Est-il actuellement essentiel au développement des jeunes? C’est l’évaluation que doit faire la direction.

Le célèbre Branch Rickey, un des dirigeants sportifs les plus innovateurs du 20e siècle avec les Cards de St. Louis et les Dodgers de Brooklyn, expliquait qu’il valait mieux échanger un joueur un an trop tôt qu’un an trop tard. Dans ce contexte, si une offre alléchante est sur la table, il sera difficile pour le Canadien de dire non.

Chapeau à Grzelczyk

On revient à Matt Grzelczyk, défenseur des Bruins de Boston. Au terme des matchs du 28 février, il trône au sommet du classement de la Ligue nationale. Certains diront qu’il profite de la présence de Charlie McAvoy à ses côtés.

Matt Grzelczyk Photo : Getty Images / Maddie Meyer

S’il y a une certaine part de vérité, cela ne dit pas tout puisque McAvoy a raté tout le premier mois de la saison. Qui plus est, les statistiques de Grzelczyk ne sont pas exceptionnelles dans le sens où il a toujours contribué positivement aux succès de l’équipe.

Lorsque viendra le temps d’accorder le trophée Norris, peu de personnes auront une pensée pour Matt Grzelczyk. Il mériterait probablement plus de considération.

Matt Grzelczyk 4,73

Tomas Tatar 4,38

Matthew Tkachuk 4,25

Mikael Backlund 3,52

David Pastrnak 3,43