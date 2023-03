L’Allemagne offre ses installations aux sportifs ukrainiens

L'Allemagne a proposé mercredi aux sportifs ukrainiens d'utiliser ses installations pour préparer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

L'horrible guerre d'agression russe a également frappé de plein fouet le sport ukrainien , a tenu à rappeler mercredi la ministre allemande des Sports, la sociale-démocrate Nancy Faeser, affirmant que dans ce domaine aussi, l'Allemagne se montre solidaire .

Quelque 220 athlètes et entraîneurs ukrainiens ont été tués et 320 installations sportives ont été partiellement ou totalement détruites depuis le début de la guerre déclenchée le 24 février 2022 par la Russie en Ukraine, avait indiqué fin janvier le ministre ukrainien des Sports, Vadym Gutzeit.

Les régions de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, déjà touchées par le conflit depuis 2014, sont les plus frappées.

Nous souhaitons apporter notre contribution pour aider les sportives et les sportifs ukrainiens dans leur préparation. Nous allons permettre aux sportives et sportifs ukrainiens de haut niveau de s'entraîner en Allemagne et de se préparer pour les compétitions internationales , a expliqué Mme Faeser.

Les centres régionaux de préparation olympiques en Allemagne seront ainsi mis à la disposition des Ukrainiens.

À Tokyo, en 2021, l'Ukraine avait décroché 19 médailles olympiques, dont une d'or, et 98 médailles paralympiques, dont 24 en or (6e nation).

L'Allemagne avait déjà proposé son aide et ses infrastructures aux sportifs syriens ayant fui la guerre dans leur pays. C'était notamment le cas de la nageuse Yusra Mardini, qui a participé aux Jeux en 2016 dans la première équipe des réfugiés mise en place par le Comité international olympique.