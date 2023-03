Un parent au lourd dossier disciplinaire radié du hockey mineur à Saint-Jérôme

Le conseil d'administration a voté à l'unanimité la semaine dernière pour que le parent en question soit exclu du hockey mineur de Saint-Jérôme pour les six prochaines années.

Le dossier disciplinaire de cette personne remonterait à 2016 et se poursuivrait jusqu’à cette saison.

On lui reproche, entre autres, l’utilisation de langage abusif et insultant à répétition envers les arbitres, les bénévoles, ainsi que les joueurs et les parents de sa propre équipe et des équipes adverses. Le parent a d’ailleurs été convoqué à deux reprises en 2020 par le comité de discipline de la FHMSJ pour ses comportements et ses récidives.

Le président de la FHMSJ, Martin Labrosse, l’avoue, c’est un geste rarissime. Le conseil d’administration ne se souvient pas d’avoir eu à radier un parent au cours des 30 dernières années.

La mesure exceptionnelle était selon lui le dernier recours de la fédération pour faire stopper les gestes reprochés.

Notre seul pouvoir comme organisation, c'est de bannir des gens.. C’est un peu comme quand tu vas chez Costco, tu payes ta carte de membre pour rentrer, nous c'est pareil. Tu vas porter le chandail des Lions, ça coûte un montant et tu dois respecter des règlements , dit-il.

Le président des Lions de Saint-Jérôme ne cache pas que le pouvoir de la fédération est limité.

On a beau bannir des gens, mais si la personne décide de rentrer dans l'aréna… Nous, on ne gère pas les arénas.

Questionné sur la radiation du parent, Hockey Québec a affirmé ne pas avoir encore reçu la décision du C. A. des Lions de Saint-Jérôme.

Toutefois, la porte-parole a affirmé que la mesure est très rare et qu’aucun registre à ce sujet n’existe, puisque les membres de Hockey Québec sont les joueurs, et non les parents.

Ça va faire fuir les bénévoles

Radié un parent n’est pas un geste facile, surtout pour un conseil d’administration composé de bénévoles. Martin Labrosse a aussi dû se défendre contre deux plaintes pour intimidation déposées contre lui en novembre dernier à l’Officier des plaintes.

L’une de ces plaintes a été déposée par le parent radié la semaine dernière.

Le président des Lions a été blanchi de tout ce qu’on lui reprochait, mais on lui a suggéré de suivre un atelier de sensibilisation individuel de Sport’Aide portant sur les Principes de gestion et de résolution de conflits (pour entraîneurs, administrateurs et/ou sportifs) d’une durée de 3 heures .

Il dénonce des lacunes dans ce système de traitement des plaintes et craint des dérives importantes, faisant écho à des parents de l’Est-du-Québec qui avaient été déçus du processus.

Il craint d’ailleurs que l’Officier des plaintes devienne un levier pour les athlètes ou parents visés par des mesures disciplinaires.

Capture d'écran du bouton « Je porte plainte ». Photo : RLSQ

Martin Labrosse ne mâche pas ses mots pour décrire son expérience avec le Comité de protection de l’intégrité (CPI) de l’Officier des plaintes.

C'est un panier de crabes pour faire fuir des bénévoles, lance le président. Il n’y a personne qui va avoir le goût d'aller passer 2 heures, 3 heures ou même 4 heures en audience pour une job qui n’en est pas une. C’est du bénévolat! Les parents qui veulent la tête de certaines personnes en autorité vont s’en servir.

Parmi les nombreux points qu'il dénonce se retrouve le triage en amont des plaintes qui semble minimal.

Le président des Lions croit que s’il avait pu envoyer le dossier disciplinaire d’un des plaignants avant que l’Officier retienne la plainte, il n’aurait jamais eu à subir la longue audience du CPI.

Il s’est aussi retrouvé à devoir se défendre personnellement contre des décisions qui avaient été prises par le conseil d’administration.

Il y a plein de décisions là-dedans qui n’avaient pas été prises par moi, mais par le C. A. ensemble, souligne-t-il. On avait des procès-verbaux, on avait tout en stock. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que l'Officier des plaintes ne fait aucune recherche, aucune validation. On m'a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'il en avait trop. Mais il est là le problème, il n’y a pas d'épuration. N'importe qui va pouvoir dire n'importe quoi.

Idem pour des faits reprochés à propos du classement d’un joueur, qui ne concernent pas l’Officier des plaintes, et qui devraient plutôt être traités par un comité de discipline.

Le président s’étonne aussi qu'une plainte ait été retenue, même si aucun geste allégué n’était daté. Dans l’autre, une allégation remontait à 2015. Selon la Politique de protection de l’intégrité, qui est le fondement de l’Officier des plaintes, les plaignants ont 120 jours à la suite d'un événement pour se manifester.

Un processus très très éprouvant

L’Officier des plaintes est en fonction depuis deux ans maintenant. Martin Labrosse n’en avait que très peu entendu parler lorsqu’il a reçu le premier appel pour les plaintes qui avaient été portées contre lui.

En tant que président d’association, il a reçu une formation offerte par Hockey Québec sur le mécanisme, alors qu’il avait déjà des audiences de planifiées dans ses deux dossiers.

Lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada Sports en février dernier, le Regroupement Loisir et Sport du Québec, qui chapeaute l’Officier des plaintes, avouait que l’outil en était à ses balbutiements et qu’il nécessitait quelques ajustements.

Pour Martin Labrosse, le temps presse, puisqu’il craint un exode des bénévoles si l’Officier des plaintes devient un outil de vengeance pour les parents, ou même pour les bénévoles en brouille avec leur association.