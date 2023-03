Deux femmes à la tête de Canada Soccer

Canada Soccer a nommé Charmaine Crooks au poste de présidente par intérim au moment où l'organisation, qui est dans la tourmente, tente de s'entendre sur un contrat de travail avec ses équipes nationales masculine et féminine.

La vice-présidente succède donc à Nick Bontis, qui a démissionné lundi. Cette décision a été prise à la suite d'une lettre ouverte des dirigeants des organisations provinciales et territoriales de soccer qui ont demandé le départ de Bontis en raison des conflits de travail.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'équipe nationale masculine, qui a participé à la Coupe du monde au Qatar, a refusé de disputer un match amical contre le Panama en juin dernier à Vancouver, tandis que l'équipe nationale féminine a accepté de prendre part à la Coupe SheBelieves le mois dernier uniquement parce que Soccer Canada l'a menacée de représailles juridiques après une journée de grève.

Les équipes nationales ont demandé à la fédération d'ouvrir ses livres comptables afin d'analyser son entente avec Canadian Soccer Business, une organisation responsable de conclure des ententes en commandite et de vendre les droits de télédiffusion.

Charmaine Crooks est devenue membre de l'Ordre du Canada en 2013. Photo : The Canadian Press / PATRICK DOYLE

Crooks a représenté cinq fois le Canada aux Jeux olympiques. Elle a décroché la médaille d'argent au relais 4 x 400 m à Los Angeles en 1984 et elle a été porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture à Atlanta en 1996. Elle a aussi siégé au conseil d'administration du Comité olympique canadien.

Elle sera épaulée par une nouvelle vice-présidente, Kelly Brown, une avocate provenant du monde des affaires.