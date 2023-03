Just Fontaine, un monument du soccer mondial, s’éteint

Le Franco-Marocain, qui est né à Marrakech en 1933, fera les grandes heures du club de Reims avec 145 buts en 152 matchs.

Mais ce qui fait de lui un monument du soccer mondial, c'est son record de buts marqués dans une seule Coupe du monde, celle de 1958 : 13 buts, un record qui tient toujours après 65 ans, 4 contre l’Allemagne, 3 contre le Paraguay, 2 face à l’Irlande et la Yougoslavie et 1 contre l’Écosse et le Brésil.

Lors de ce Mondial en Suède, l'équipe de France va se rendre jusqu’en demi-finales. Un match contre le Brésil et un jeune de 17 ans qui ne sait pas encore que lui aussi deviendra une légende, Pelé. Lors de cette rencontre, le jeune Brésilien réussit un triplé, mais Just Fontaine marque également un but, son neuvième.

Le Brésil de Pelé va emporter cette Coupe du monde, tandis que la France de Just Fontaine termine au 3e rang de la compétition.

Dans la petite finale, la France a rencontré l’Allemagne. Fontaine marque à quatre reprises! Tout en rendant hommage à Pelé, Just Fontaine avouera non sans une certaine fierté : Il a fini la compétition avec 6 buts et moi 13!

Une réelle amitié naîtra entre les deux hommes.

Just Fontaine avec Pelé Photo : afp via getty images / PEDRO UGARTE

Quand on évoque le nom de Fontaine, on s’arrête également à son prénom, Just! Quand il débarque au stade de Reims, l’un de ses coéquipiers dit à sa famille : Vous savez il y a un nouveau joueur au club, un attaquant qui n’a pas de prénom. Il s’appelle juste Fontaine, c’est tout!

Cette anecdote, Just Fontaine va la raconter au comédien et metteur en scène Pierre Mondy. Ce dernier va s’en servir dans sa pièce Le Dîner de cons avec une réplique qui restera dans les anales : C'est juste Leblanc!

Au-delà de l'anecdote, pour mieux connaître ce monument du soccer mondial, Radio-Canada Sports s'est entretenu avec l’écrivain et docteur en histoire contemporaine, le Français François da Rocha.

Coupe du monde 1958 France Brésil Photo : afp via getty images / STAFF

« Avec le départ de Just Fontaine, on assiste à la fin d’une époque » — Une citation de François da Rocha, historien

C’était un fabuleux attaquant, oui, on peut dire un renard des surfaces. C’était une époque où les attaquants étaient particulièrement en ligne de mire, ce qui lui vaudra de nombreuses blessures qui vont écourter sa carrière. Car il n'aura pas une longue carrière, malgré ses records, il quittera les terrains à 29 ans , ajoute François da Rocha.

Après sa carrière de joueur, Just Fontaine devient le sélectionneur de l’équipe de France. Là encore, un passage de courte durée : deux défaites et puis s'en va. Son style trop révolutionnaire pour l’époque n'a pas fait l'unanimité.

Il avait une vision du jeu qui ne plaisait pas aux dirigeants du football français, car il considérait le joueur avant tout. Il voulait laisser au joueur sa liberté de mouvement. Il voulait laisser place à la spontanéité, explique François da Rocha. Et ça, devant l'archaïsme des responsables du football français, ça ne passait pas. Il ne voulait pas d’un football avec des schémas tactiques trop prudents et c’est ce qui causera sa perte.

Just Fontaine après la victoire contre l'Allemagne à la coupe du monde de 1958 Photo : afp via getty images / STAFF

Malgré cela, Just Fontaine va laisser son empreinte sur le soccer français.

Le Just Fontaine des années 1958, c’est bien sûr le record, il va entrer dans la mythologie comme Pelé. Celui de 1960, c’est le syndicat. Il va être le premier président du premier syndicat des joueurs. Il va réclamer un fonds de pension de fin de carrière pour les joueurs. Celui de 1967, c’est l’esprit révolutionnaire. Il a voulu comme sélectionneur révolutionner le football, un peu comme il y a eu 1968 où l'on voulait révolutionner la société. Le football n’a pas échappé à sa révolution culturelle.

Just Fontaine des années 1970, c’est celui du Paris Saint-Germain. C’est l’entraîneur qui va réussir à faire monter le club parisien en première division, une place qu'il n'a jamais quittée. Et puis vers la fin de sa carrière, ce sera Just Fontaine, le sage. Celui à qui on va encore demander conseil. Je crois me souvenir que lorsque Laurent Blanc en 2010, 2011, a voulu redorer le blason de l’équipe de France, il l’a fait venir a Clairefontaine [centre national du football, NDLR] pour qu’il rencontre les joueurs.C’est tout cela le legs de Just Fontaine.

S’il fallait encore en rajouter, cette dernière anecdote qu'il s'amusait à raconter : Un groupe d’égyptologues découvrent une momie intacte. Ils se mettent à la nettoyer. La momie se met à bouger et demande : "Et le record de buts en une seule Coupe du monde, c'est toujours Just Fontaine qui l'a?"

Avec le départ de Just Fontaine, deux mois après celui du roi Pelé, il faut croire qu’un match se prépare quelque part.