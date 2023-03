Éliot Grondin stoppé en quarts de finale aux mondiaux de Bakuriani

L’épreuve de snowboard cross aux Championnats du monde de Bakuriani en Géorgie a été devancée en raison des mauvaises prévisions météorologiques, et le changement ne semble pas avoir bénéficié aux Canadiens.

Le Néo-Écossais Liam Moffatt est le représentant de l’unifolié le mieux classé chez les hommes avec une 7e place après avoir accédé à la petite finale.

Quant à Éliot Grondin, de Ste-Marie de Beauce, il a été stoppé en quarts de finale et a conclu au 9e échelon. Evan Bichon, de la Colombie-Britannique, et Tristan Bell, de Gatineau, sont respectivement 13e et 33e.

Grondin avait grimpé sur la troisième marche du podium en snowboard cross lors des derniers mondiaux de surf des neiges à Idre Fjall, en Suède, en 2021. Le Québécois avait aussi été médaillé d'argent dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

L'Autrichien Jakob Dusek a remporté la compétition. Il a devancé tout juste l'Allemand Martin Nörl en lançant sa planche sur l'arrivée, alors que Nörl n'a pas vu l'Autrichien revenir sur lui. Une photo d’arrivée a été nécessaire pour déterminer le vainqueur. La médaille de bronze est revenue à l'Italien Omar Visintin.

Chez les femmes, la Québécoise Audrey McManiman a atteint la petite finale et a aussi pris le 7e rang.

Elle avait fini 11e en snowboard cross aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Eva Adamczykova a décroché l’or devant l'Australienne Josie Baff. Il s’agit d’un retour au sommet pour la championne olympique en 2014 et du monde en 2019, après une fracture aux deux chevilles subie en décembre 2021 et qui l'avait privée des Jeux à Pékin.

L'Américaine Lindsey Jacobellis, championne olympique en titre et quintuple championne du monde (2005, 2007, 2011, 2015 et 2017), a obtenu le bronze. C'est son sixième podium aux mondiaux à 37 ans.

La compétition devait avoir lieu vendredi, mais les météorologues prévoient au cours des prochains jours en Géorgie une hausse de la température et de la pluie. Les organisateurs ont décidé de devancer l’épreuve de deux jours et d’annuler les qualifications.