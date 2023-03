Guhle marque à son retour au jeu et le Canadien défait les Sharks 3-1

Kaiden Guhle et Jesse Ylönen ont marqué coup sur coup en troisième période et la formation montréalaise a défait les Sharks de San José 3-1, mardi, au SAP Center.

Guhle disputait un premier match depuis le 29 décembre. Il s'était alors blessé à un genou contre les Panthers de la Floride. Il avait raté les 23 dernières parties.

Le Tricolore présente un dossier de 6-3-0 depuis le congé du match des étoiles.

Nous avons beaucoup de plaisir , a reconnu l'entraîneur-chef Martin St-Louis. Sur le banc, les gars s'amusent et sont engagés. Ils travaillent fort les uns pour les autres. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous encourageons quand nous faisons des erreurs. Les joueurs qui suivent sur la patinoire vont prendre le relais ou tenter de poursuivre sur la lancée.

« Les sensations sont bonnes et c'est ce que nous souhaitons. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef

Jake Allen a fermé la porte aux Sharks. Il a réalisé 38 arrêts devant le filet du CH (26-30-4).

Jake a été solide et il est l'une des raisons pour lesquelles nous avons gagné le match , a insisté St-Louis. Je n'ai pas détesté les deux premières périodes, mais notre jeu laissait à désirer à cause d'un manque d'exécution.

Nous voulions que la troisième période soit notre meilleure de la partie et ce fut le cas. Nous avons respecté le plan. Nous n'avons pas eu à tricher. Nous avons fait confiance à nos concepts et ç'a fini par rapporter a-t-il ajouté.

Christian Dvorak a clos le débat dans un filet désert.

Jacob MacDonald avait donné les devants aux Sharks (18-31-12) en première période. Kaapo Kahkonen a stoppé 29 tirs.

Denis Gurianov disputait une première partie dans l'uniforme de la Sainte-Flanelle. Photo : Getty Images / Thearon W. Henderson

Acquis des Stars de Dallas dimanche en échange d'Evgenii Dadonov, l'attaquant Denis Gurianov a fait bonne première impression. Évoluant aux côtés de Nick Suzuki et de Mike Hoffman, il a obtenu plusieurs occasions de marquer et a décoché six tirs au but.

Comme prévu, il est rapide, possède un bon tir et n'a pas peur d'aller au filet. J'ai aussi noté qu'il a de bonnes habitudes quand il n'a pas la rondelle , a mentionné St-Louis au sujet du Russe de 25 ans.

Du côté des Sharks, les attaquants Fabian Zetterlund et Andreas Johnsson disputaient un premier match avec leur nouvelle équipe. Ils ont été échangé par les Devils du New Jersey contre Timo Meier.

Le Canadien jouera contre les Kings de Los Angeles jeudi, puis face aux Ducks d'Anaheim vendredi.

À force d'essayer

Les Sharks ont marqué sur leur premier tir au but après 1 minutes et 43 secondes de jeu. MacDonald a battu Allen quelques instants après un revirement de Justin Barron derrière le filet du Tricolore.

Le Canadien a cogné à la porte lors de deux avantages numériques en première période, mais il s'est buté à Kahkonen.

À l'autre bout de la patinoire, Nick Bonino a atteint la barre transversale lors d'un avantage numérique des Sharks.

Les deux équipes ont obtenu des occasions de marquer lors d'une séquence à quatre contre quatre en deuxième période. Gurianov s'est échappé, mais Kahkonen a fait l'arrêt avec sa mitaine. De son côté, Allen s'est dressé devant Noah Gregor.

Jesse Ylönen Photo : Getty Images / Thearon W. Henderson

Allen a gardé les siens dans le coup avec d'autres bons arrêts, dont un sur un tir à bout portant de Johnsson.

Quelques instants après qu'un tir des Sharks eut rebondi sur le poteau, le CH a créé l'égalité à 8:07 du dernier tiers. Guhle a profité d'une rondelle libre dans le haut de l'enclave pour décocher un boulet de canon qui n'a laissé aucune chance à Kahkonen.

Ylönen a ensuite donné les devants au Tricolore 1:52 plus tard. Rem Pitlick a fait tout le travail en échappée avant de glisser la rondelle vers sa droite au Finlandais, qui arrivait en appui. Ylönen a pu tirer dans une cage béante.

Dvorak a complété le pointage avec 4,1 secondes à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Kaiden Guhle a parlé du récent apport offensif des défenseurs.

Tout le monde s'appuie bien. Nous savons où nos coéquipiers seront et ils sont là. Tout le monde est sur la même longueur d'onde et c'est comme ça que ça se passe dans une bonne équipe.

Gurianov a noté qu'il était facile de développer une cohésion avec Nick Suzuki.

« C'est amusant de jouer avec lui. Il est rapide et possède un excellent sens du jeu. Nous arrivions à bien anticiper les jeux. » — Une citation de Denis Gurianov

Jake Allen avait de bons mots à dire au sujet de Gurianov.

J'ai souvent joué contre lui quand je portais l'uniforme des Blues de St. Louis. Il est un excellent joueur. Peut-être que ça allait moins bien pour lui cette saison, mais il est toujours dangereux sur la glace. Je pense qu'il peut avoir du succès avec nous grâce à l'approche de "Marty" [St-Louis].