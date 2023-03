Les Sénateurs dominent à nouveau les Red Wings

Tim Stützle a sonné la charge avec un but, marqué en première période sur un tir de pénalité, et deux aides, tandis qu'Austin Watson a ajouté un doublé. Les autres buts sont venus d'Alex DeBrincat, de Claude Giroux et de Brady Tkachuk.

Mads Sogaard a bloqué 16 tirs devant le filet des Sénateurs et a récolté sa quatrième victoire dans la Ligue nationale de hockey. À l'autre bout de la patinoire, Ville Husso a réalisé 21 arrêts.

Le seul but des Red Wings a été l'œuvre de Dominik Kubalik.

Avec ce gain, les Sénateurs (30-26-4) totalisent 64 points, soit le même nombre que les Red Wings (28-24-8), et sont demeurés au plus fort de la lutte dans l'Est pour participer aux séries de la Coupe Stanley.

Six équipes, dont les Sénateurs et les Red Wings, espèrent encore participer à la danse printanière.

Au lendemain de leur victoire de 6-2, les Sénateurs ont livré une autre performance dominante. Ils ont pris le contrôle du match à mi-chemin de la période initiale et n'ont jamais lâché prise.

Les Red Wings ont obtenu les commandes sur le but de Kubalik, tôt au premier vingt, mais Stützle a égalisé la marque 18 secondes plus tard sur le premier tir de pénalité de sa carrière.

Watson a brisé l'égalité en désavantage numérique et a complété son doublé un peu plus tard lorsqu'il a fait dévier une passe de Derick Brassard.

Seulement 23 secondes après le deuxième but de Watson, au tour de DeBrincat de toucher la cible pour porter la marque 4-1.

Les Sénateurs sont devenus la première équipe dans l'histoire de la LNH à marquer un but en avantage numérique, en désavantage numérique, à forces égales et en tir de pénalité lors d'une même période d'un match de saison.